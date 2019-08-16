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Дитя погоды | Трейлеры
о фильме: кадры: 26 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский тизер-трейлер New :: 16.08.19
Название фильма: Дитя погоды
Оригинальное название: Tenki no ko
Прокат в России фильма "Дитя погоды": 31 октября 2019 года
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О фильме "Дитя погоды":
Аниме Макото Синкая про девочку, которая умеет управлять погодой.
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