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Название фильма: Табу

Оригинальное название: Taboo

О фильме "Табу":

Мини-сериал BBC и FX, рассказывающий о человеке по имени Джеймс Дилейни, который решает создать собственную судоходную империю в 19 веке.

Авторы сценария: Том Харди и Стивен Найт. Они также среди продюсеров вместе с Ридли Скоттом и отцом Харди.

Главную роль исполняет тоже Том Харди.