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Табу | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 26.12.16 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Табу
Оригинальное название: Taboo
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О фильме "Табу":
Мини-сериал BBC и FX, рассказывающий о человеке по имени Джеймс Дилейни, который решает создать собственную судоходную империю в 19 веке.
Авторы сценария: Том Харди и Стивен Найт. Они также среди продюсеров вместе с Ридли Скоттом и отцом Харди.
Главную роль исполняет тоже Том Харди.
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