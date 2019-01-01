Рецензия: Танковый биатлон

Роман КОРНЕЕВ , 1 января 2019

Тот факт, что отечественный военно-исторический кинопром имени Мединского-Михалкова давно и благополучно пересёк грань между реализмом и мифом, ни для кого не секрет, случилось это где-то между «Утомлёнными солнцем 2» и «Утомлёнными солнцем 3», точно так же уже тогда было понятно, что на мифе всё не задержится и двинется дальше, в область фэнтэзи. Эта граница была пройдена примерно на «28 панфиловцах», и некоторое время казалось, что фильмами типа «Собибора» дело и ограничится, когда самые дальние отголоски реальной войны и реальных подвигов ещё будут как-то слабо брезжить за морем взвейтесь-развейтесь, а какая-никакая полуанонимная режиссура в кадре всё-таки будет присутствовать, пусть самопальная, пусть подогнанная под сурдинку Минкульта и Военно-исторического общества (да, мы к этому моменту докатились и до такого), но хоть какая-то. Но нет, рано или поздно мы должны были пройти и этот этап, и фильм «Т-34» студии «Три-Тэ» (нет, этот каламбур мне не надоест никогда) берёт в этом смысле новые вершины.

Потому что и «Собибор», и «Панфиловцы», и «Незламна», и «Брестская крепость», все они так или иначе основаны на чём-то реальном. Хотя бы и на мифе, но под мифом была хоть какая-то реальная основа. Даже «Белый тигр» обладал некоей степенью магического реализма. Даже «Утомлённые солнцем» продолжают упорно размахивать некими «секретными документами». Настало время отбросить последний стыд и сменить миф на комикс. Что и делает режиссёр «Боя с тенью» Алексей Сидоров.

Итак, в 41 году молодой командир попадает в последний экипаж Солнечной, где в неравном бою при помощи грузина, белоруса и такой-то матери подбивает всё, что движется, и только коварная пуля немецко-фашистской гадины обрывает его дальнейший путь на Берлин. Три года спустя немецко-фашистская гадина обнаруживает молодого командира с пробитой головой в образцовом концлагере, где его пытали, но он им ничего не сказал. Тогда немецко-фашистская гадина ставит перед молодым командиром с пробитой головой ультиматум — или ты готовишь мне танк к бою и идёшь тренировать расовых арийских танкистов без снарядов и такой-то матери, или юной красивой русской переводчице хана из вот этого вот нагана. Йаволь?

В результате тут же в лагере оказывается ещё и тот самый белорус, а в самом танке — забытая там предыдущим героическим экипажем такая-то матерь. При помощи белоруса, переводчицы и такой-то матери молодой командир с пробитой головой, разумеется, в неравном бою подбивает всё, что можно подбить, и благополучно валит из лагеря через центральные ворота. Но немецко-фашистская гадина не дремлет, и устраивает танковый биатлон все на одного в тихом немецком городишке, роль которого исполняет тихий чешский городишко, но командир с пробитой головой не только превозмогает, но и совершает пару других подвигов, которые мы не будем пересказывать, потому что спойлер.

Какую связь вся эта ерунда имеет с реальной войной, почему с такими героическими панцер-фюрерами (так в фильме) РККА не оказалась в Берлине ещё в 41 году, почему с такими тупыми панцер-фюрерами Третий рейх вообще доехал хотя бы до Гааги, и зачем вообще было снимать эти пострелушки советского вундерваффе с фанерными «пантерами» — непонятно совсем. Если первый бой ещё воспринимается с каким-то интересом, то всё дальнейшее невозможно осмыслить и натянуть на хоть какую-нибудь реальность. Спокойно раскатывающий по фатерлянду беглый танк, который разыскивают с этажерки, подношение пива советским танкистам, притворюшка-переводчица, гитлер-югенд на «пантерах», комиксовый грим, аналогичная по степени достоверности актёрская игра артистов Петрова и Старшенбаум, внезапная тема православия посреди ВОВ (персонажи разве что крестики не носят, за кадром постоянный церковный хор). Нет, я, правда, не понимаю, как мы до такого дожили. Это же полный бред. Экранизация боя в компьютерной игре. Танковый биатлон с телеканала «Звезда».