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Сладкоежка: Мальчик с оленьими рогами | Трейлеры
о сериале: кадры: 10 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Русский тизер-трейлер New :: 08.06.21
Название сериала: Сладкоежка: Мальчик с оленьими рогами
Оригинальное название: Sweet Tooth
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О сериале "Сладкоежка: Мальчик с оленьими рогами":
Роберт Дауни-младший спродюсировал для «Нетфликс» экранизацию комикса DC о постапокалиптическом будущем, где рождаются гибриды, дети-мутанты полулюди-полуживотные.
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Прокат в России: 3 июня 2021 года
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