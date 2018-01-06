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Супер тёмные времена
Рецензия: Потёмки
«Супер тёмные времена» — наименее известная и прошедшая почти незаметно, но тоже неотъемлемая часть главного кинофеномена 2017 года — того самого мета-романа, который сформулировал Роман Корнеев в рецензии на «Тьму».
Новое кино — тоже о провинциальных подростках (где один похож на юного Мартина Шина, а другой — на Джонни Гринвуда), которые становятся героями зловещего, брутального триллера. Они обсуждают комиксы и видеоигры, вечно на велосипедах и общаются по рациям-телефонам, но уже старше персонажей «Странных дел» и «Оно», а потому дуют траву и делятся влажными мечтами про одноклассниц и молодых училок. И хотя дело происходят уже в девяностых, а в телевизоре вещает Клинтон, фоном продолжает звучат ретровейв либо звенящая, нервная музыка Бена Фроста — композитора той самой «Тьмы», и для «Времён» писавшего в том же ключе.
Много эпизодов, где Фрост рулит фильмом, и остальные только подыгрывают: он давит своей сложносочинённой, предвещающей катастрофу тревогой, а непрерывно матерящиеся, испуганные подростки отчаянно бегают туда-сюда и стучат кулаками, и монтажёр резко и уверенно режет кадры. Он же монтирует из простого, неважного диалога в школьном коридоре короткую погоню из «Дороги ярости» и в целом отрывается на мелочах время от времени. В этом кино диалоги вообще смотрятся натурально как экшн — ты как будто смотришь на обратный отчёт перед атомным взрывом.
В «Тёмных временах» важнее как оно сделано, а не о чём оно. Например, изначально пацанов могло быть и трое, но четыре велика — это лучше. Сюжет лежит в двух шагах от сопливой рефлексии, и в другой форме, другой тональности и с другим, не таким кровавым финалом это была бы слегка криминальная подростковая драма типа «Слона». Здесь тоже тайна хранится в лесу, куда никто не ходит, в дыре, про которую знают лишь трое, но вся мистика — лишь в двух сновидениях и внезапно очень европейской открывающей сцене. Всё дело в акцентах. Немного разыграв «Преступление и наказание», кино резко оборачивается «Пятницей 13», где желание закончить эффектно, красиво и максимально лаконично в итоге побеждает сценарий, но ты это прощаешь.
Название фильма: Супер тёмные времена
Оригинальное название: Super Dark Times
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О фильме "Супер тёмные времена":
Подростковый хоррор новичка Кевина Филлипса.
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