  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Стрельцов

Трейлеры » Спорт Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Пас пяткой

Роман КОРНЕЕВ, 25 сентября 2020
Рецензия

Стрельцов

Со времён успеха «Легенды номер 17» последующая череда спортивных байопиков была практически неизбежна, ведь, как известно, нашу страну объединяет мифология о трёх вещах: военных подвигах, космических победах и спортивных легендах. И поскольку «хорошее — повтори», то все будущие хоккейно-футбольные драмы заведомо будут обречены на одни и те же лекала. Гламурная картинка, ещё более гламурные персонажи, несколько динамично воспроизведённых на экране исторических моментов и фэнтэзи, безумное фэнтэзи вместо сценария. Не обошла эта стезя и «Стрельцова» — Петров в роли Хоумлендера, не то сбежавшего из «Стиляг», не то словно нарочно соревнующегося с Козловским, кто драматичнее или, наоборот, лучезарнее улыбнётся на камеру, партапаратчики в качестве закадровых злодеев, молодой Лёня Брежнев в роли главного закадрового двигателя истории, героические голы в количестве несметном (Стрельцов был уникум, но всё-таки не настолько) и да, очень приблизительное чтение сценаристами википедии.

Биография Стрельцова безо всякой самодеятельности драматична и богата резкими поворотами, сконцентрируйся на чём-то одном, и тебе хватит материала не то что на полнометражку — на пару сезонов лихо закрученного сериала. Бери историю с судом — получишь зубодробительный советский процедурал с тучей версий и тайными кукловодами на самом верху. Бери историю отсидки и возвращения после пяти лет тюрьмы — и даже доподлинно известных биографических фактов хватит на местный локальный «Архипелаг ГУЛАГ». Ну и звёздная часть карьеры Эдуарда Стрельцова как есть остаётся одним из самых известных взлётов в отечественной спортивной истории, в которой ещё до суда хватало драмы на любой вкус. Но нет.

Стрельцов

Сценаристы будто нарочно берут реальные факты, досыпают их до кучи собственными безумными фантазиями, а потом мешают это всё в кашу из правды, домыслов, версий и полного бреда. Вместо дочки Фурцевой — анонимный комсомолец, который почему-то и в «Торпедо», и в ЦК, и чуть ли не в заднице у всех сидит со своими розами, как говорится, доктор, это вам. Вместо двух жён (и двух детей) — почему-то одна. Вместо остановленного поезда — погоня на грузовике с капустой. И венчает всё это встреча с Пеле, которой не было.

Да покажите вы нормально раскаяние обвинительниц (их было три), покажите остальных обвиняемых, покажите, как Брежневу письма писали, покажите, как Стрельцов в лагере в футбол играл, и даже этот мятеж болельщиков на футбольном поле покажите, но нормально — он был на самом деле, а так он выглядит, как творчество «Марвел», а не как байопик.

Откуда этот постоянный зуд украшательства? Чем плоха фигура реальной матери Стрельцова? Чем плохи фигуры реальных митушниц? Чем реальные голы хуже выдуманных? И почему, в конце концов, пара кадров хроники в конце оказывается атмосфернее всего остального фильма? Загадка.

Стрельцов


 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Прокат в России фильма "Стрельцов": 24 сентября 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Российское кино » Биографические
        ... » Драмы
О фильме "Стрельцов":

Спортивный байопик Ильи Учителя о знаменитом советском футболисте Эдуарде Стрельцове. В главной роли: Александр Петров.

На главную | Стрельцов: билеты, раписание сеансов | Новинки кино

Новинки кино:
Семейка Крудс: НовосельеНе время умиратьДюнаЛьвицаМуланДоводНовые мутантыБилл и Тед
Недавние громкие новинки:
МуланДоводЛига СправедливостиСпутникМир Дикого западаПлохие парни навсегдаБладшотОчень странные дела

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Спорт":
Стрельцов Трейлер 3
Вне игры Трейлер
Стрельцов Трейлер 2
На острие Трейлер
» Тизер-трейлер
Стрельцов Трейлер
Ford против Ferrari Репортаж с российской премьеры
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
» TV-ролик 2
» О съёмках 2
Лев Яшин. Вратарь моей мечты Трейлер 2
Ford против Ferrari О съёмках
» TV-ролик
 
Новые трейлеры:
Честный вор Русский трейлер 2
Няня. Королева проклятых Трейлер
Отыграть назад Русский трейлер
» Трейлер
Сверхновая Трейлер
Огонь Трейлер
Хранители Персонажный ролик
Семейка Крудс: Новоселье Русский трейлер
» Трейлер
Энола Холмс О съёмках
Гипноз Трейлер
Мандалорец Русский трейлер, 2 сезон
Энола Холмс Промо-ролик
Фарго Тизер 2, сезон 4
Честный кандидат Русский трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2021
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Стрельцов:

Стрельцов
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 10
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Стрельцов: Пас пяткой
Биография Стрельцова безо всякой самодеятельности драматична и богата резкими поворотами, сконцентрируйся на чём-то одном! Но нет.

Няня. Королева проклятых: Уже по барабану
В первой части сексуальная няня и её друзья-дегенераты из сатанинского культа гонялись за ребёнком, а во второй части ребёнок вырос, но они продолжают за ним гоняться

Вдали: На Марсе тоже плачут
Главная героиня собирает все свойства прочих экранных женщин-астронавток, кроме профессионализма, умения командовать, пилотировать и чинить корабль

Антебеллум: Назад в прошлое
Как жанровое кино, как триллер, переходящий в хоррор, кино почти идеально, хотя у Джордана Пила получилось бы куда тоньше

Тайны, которые мы храним: Нюрнберг в подвале
Кино напоминает средневековые расследовательские практики, где доказательством дьявольскых козней является то, утонул ли подозреваемый или выплыл
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Стрельцов», отзыв . «Довод», рецензия . «Мулан», рецензия . «Львица», отзыв . «Антебеллум», отзыв . «Дьявол всегда здесь», отзыв . Сериал «Вдали», отзыв . «Няня. Королева проклятых», отзыв . «Вратарь галактики», отзыв . «Тайны, которые мы храним», отзыв . «Гренландия», отзыв . «Выбивая долги», отзыв . «Новые мутанты», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Стрельцов", "Антебеллум", "Довод", "Белка и Стрелка. Карибская тайна", "После. Глава 2", "Мулан", "Заклятье. Дом 32", "Клаустрофобы: Квест в Москве"
Новинки кино 2020: "Честный вор", "На связи", "Чернобыль", "Подольские курсанты", "Душа", "Не время умирать", "Дюна", "Главный герой", "Огонь"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   