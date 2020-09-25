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Стрельцов
о фильме: рецензия | кадры: 10 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Пас пяткой
Со времён успеха «Легенды номер 17» последующая череда спортивных байопиков была практически неизбежна, ведь, как известно, нашу страну объединяет мифология о трёх вещах: военных подвигах, космических победах и спортивных легендах. И поскольку «хорошее — повтори», то все будущие хоккейно-футбольные драмы заведомо будут обречены на одни и те же лекала. Гламурная картинка, ещё более гламурные персонажи, несколько динамично воспроизведённых на экране исторических моментов и фэнтэзи, безумное фэнтэзи вместо сценария. Не обошла эта стезя и «Стрельцова» — Петров в роли Хоумлендера, не то сбежавшего из «Стиляг», не то словно нарочно соревнующегося с Козловским, кто драматичнее или, наоборот, лучезарнее улыбнётся на камеру, партапаратчики в качестве закадровых злодеев, молодой Лёня Брежнев в роли главного закадрового двигателя истории, героические голы в количестве несметном (Стрельцов был уникум, но всё-таки не настолько) и да, очень приблизительное чтение сценаристами википедии.
Биография Стрельцова безо всякой самодеятельности драматична и богата резкими поворотами, сконцентрируйся на чём-то одном, и тебе хватит материала не то что на полнометражку — на пару сезонов лихо закрученного сериала. Бери историю с судом — получишь зубодробительный советский процедурал с тучей версий и тайными кукловодами на самом верху. Бери историю отсидки и возвращения после пяти лет тюрьмы — и даже доподлинно известных биографических фактов хватит на местный локальный «Архипелаг ГУЛАГ». Ну и звёздная часть карьеры Эдуарда Стрельцова как есть остаётся одним из самых известных взлётов в отечественной спортивной истории, в которой ещё до суда хватало драмы на любой вкус. Но нет.
Сценаристы будто нарочно берут реальные факты, досыпают их до кучи собственными безумными фантазиями, а потом мешают это всё в кашу из правды, домыслов, версий и полного бреда. Вместо дочки Фурцевой — анонимный комсомолец, который почему-то и в «Торпедо», и в ЦК, и чуть ли не в заднице у всех сидит со своими розами, как говорится, доктор, это вам. Вместо двух жён (и двух детей) — почему-то одна. Вместо остановленного поезда — погоня на грузовике с капустой. И венчает всё это встреча с Пеле, которой не было.
Да покажите вы нормально раскаяние обвинительниц (их было три), покажите остальных обвиняемых, покажите, как Брежневу письма писали, покажите, как Стрельцов в лагере в футбол играл, и даже этот мятеж болельщиков на футбольном поле покажите, но нормально — он был на самом деле, а так он выглядит, как творчество «Марвел», а не как байопик.
Откуда этот постоянный зуд украшательства? Чем плоха фигура реальной матери Стрельцова? Чем плохи фигуры реальных митушниц? Чем реальные голы хуже выдуманных? И почему, в конце концов, пара кадров хроники в конце оказывается атмосфернее всего остального фильма? Загадка.
Прокат в России фильма "Стрельцов": 24 сентября 2020 года
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О фильме "Стрельцов":
Спортивный байопик Ильи Учителя о знаменитом советском футболисте Эдуарде Стрельцове. В главной роли: Александр Петров.
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