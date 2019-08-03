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Пацаны

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Синяя жидкость

Роман КОРНЕЕВ, 3 августа 2019
Рецензия

На фоне отутюженного марвеловскими комиксами Голливуда (из $7 млрд заокеанских сборов и $20 млрд мировых в этом году 40% приходится на них) антикомикс как жанр переживает свой очередной ренессанс, как это уже было на волне популярности «серьёзных» комиксов имени Нолана. За последние полгода разом, и весьма успешно, вышел сериал «Академия "Амбрелла"», потом «Шазам!», после мы увидели трейлеры сериала по «Хранителям» и, вот, настало время амазоновскому сериалу «Пацаны», в котором вновь рассматриваются как вопросы происхождения супергероев (как в прямом, так и в философском смысле), так и делается попытка понять, откуда вообще в народе вся эта тяга к мужчинам в трико, и как бы они сумели существовать в реальном мире.

Последнее тут очень похоже на тех самых «Хранителей» с элементами «Суперсемейки» — существует корпорация «Воут», представляющая интересы супергероев, обеспечивающая им пиар и рекламные доходы (и клепающая бесконечные тупые фильмы с ними в главной роли), а также фронтирующая все их достижения, включая организацию подвигов и спортивных соревнований с их участием. Цель у неё простая — мировое господство заработать больше бабла, для чего она всячески продвигает через американский Конгресс идею участия Семёрки главных «супов» (всего их более двух сотен по стране) во главе с суперменобразным Хоумлендером в военных кампаниях по всему миру. Только в отличие от «Суперсемейки», это не развесёлый балаган, а нормальный 18+ с расчленёнкой, и в отличие от «Хранителей», костюмированных героев тут не приходится погружать в бездны самокопания, чтобы раскрыть их истинные намерения. Тут не будет самых умных людей на Земле, они не просто такие же люди со своими слабостями и пороками, а ещё и люди, наделённые невероятной силой, при этом полностью развращённые собственной бесконтрольностью. Упоротые перверсивные скучающие наркоманы, постоянно калечащие и убивающие людей под прикрытием всесильной корпорации.

Пацаны

На этом месте заодно достаётся и главному жупелу заокеанского креативного класса: республиканцев с их религиозной риторикой и прочим взвейтесь-развейтесь здесь полощут постоянно, в этом смысле «Пацаны» куда менее сбалансированы, чем «Хранители», где доставалось и либералам, и охранителям. С другой стороны, если заниматься именно деконструкцией, что положено антикомиксу, то на фоне штучек Трампа тяжело высасывать из пальца какие-то претензии к вялым демократам с их дайвёрсити, они и так лежат на лопатках, зачем бить лежачих. Тут же и противостоит Семёрке вовсе не какой-то там «креативный класс»: собственно «парни» — это группа полутеррористов во главе с персонажем Карла Урбана с говорящей фемилией Бутчер, имеющих все резоны мстить «супам». Они хоть и морщатся от постоянной апелляции Хоумлендера к Богу, но в общем они ни разу не «либеральный истеблишмент обоих побережий», а сплошь бывшие копы, военные и один малахольный настройщик пультов от телевизора, у которого Экспресс разорвал на бегу девушку и не извинился. Мотивация остальных аналогична.

Здесь нет героев и революционеров, никто не собирается менять систему, никому не нужна революция, просто банальная месть Хоумлендеру за жену, Экспрессу за девушку, Глубинному за «миту» и всем «супам» сразу за хамство и бесконтрольность. И если бы сериал ограничился только этим, ну, получилась бы такая чернушная комедия, которой она и выглядит, кстати, в трейлере, но на деле авторам помимо ёрничанья над персонажами DC (напрямую пародировать именно «Марвел» у всех кишка тонка, а этих бить проще и смешнее) и попутной расчленёнки (очень смешно в сцене с младенцем), хватило изобретательности действительно погрузить зрителя в искажённый мир обколотых «соединением V» звёздно-полосатых уберменшей, показать, насколько они в действительности развращены и перверсивны, насколько контроль над ними «Воута» иллюзорен, и насколько всё плохо в этой вселенной даже без всех этих искусственно вскормленных по всему миру террористов (господа отечественные охранители, у них эту тему раскрывать получается лучше, чем у вас в посконных киноподелках, учитесь).

На этой интонации сезон и заканчивается. Бутчер не понимает, что теперь делать с Хоумлендером, не говоря уже об остальных. В этом есть даже небольшой перебор, когда финал сезона превращается в совсем уж клиффхэнгер, когда в следующем, уже анонсированном сезоне, по сути, вообще непонятно, что должно происходить. Глубинный должен начать мстить корпорации? Персонаж Джанкарло Эспозито должен понять, что Хоумлендер больше не подконтролен и начать действовать напрямую? Кому и как в свежих обстоятельствах должен мстить Бутчер? Что вообще теперь делать остальным «пацанам» включая двух присоединившихся к ним непацанов? Вообще ничего не понятно, но что грядёт бойня, очевидно.

Пацаны


 
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Название сериала: Пацаны
Оригинальное название: Boys
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Комикс
О сериале "Пацаны":

Карл Урбан в сериальном антикомиксе Сета Рогена и Эрика Крипке («Революция») о группе мстителей супергероям, которые начали вести слишком разнузданный образ жизни.

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