|
Очень странные дела | Трейлеры
4 сезон, тизер-трейлер New :: 07.11.21
С русскими титрами
Название сериала: Очень странные дела
Оригинальное название: Stranger Things
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
... » Фантастические
О сериале "Очень странные дела":
83-й год. В маленьком городе, где ничего серьёзного не происходит, среди ночи пропадает мальчик. В это же время из засекреченной правительственной лаборатории сбегает нечто неконтролируемое.
В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор.
Шоу-раннеры: братья Дафферы.
все трейлеры
|
Очень странные дела:
Финч: Валл-И и Тотошка
Армия воров: Большой пуф
Веном 2: Теперь мы встречаемся
Последняя дуэль: Серый рыцарь
Хэллоуин убивает: Мифы и пародии
6 ноября, суббота
Финч : Не мой жанр | BadGary
Я совершил большую ошибку. Я люблю роуд муви постапакал, еще люблю Тома Хэнкса, но не везде... далее
5 ноября, пятница
4 ноября, четверг
3 ноября, среда
2 ноября, вторник
1 ноября, понедельник
Заокеанский прокат в канун Хэллоуина остался без тематических премьер, ограничившись нишевыми узкопрокатниками...
|
|
|
|
|
«Не время умирать», рецензия + подкаст «Веном 2», рецензия «Дюна», подкаст «Армия воров», отзыв «Последняя дуэль», отзыв «Хороший, плохой, коп», отзыв «Хэллоуин убивает», рецензия «Старый Генри», отзыв Сериал «Игра в кальмара», рецензия «Финч», отзыв «Демоник», отзыв «Шан-Чи и легенда Десяти колец», отзыв