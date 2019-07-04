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Очень странные дела | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

Промо-ролик 3 New :: 04.07.19

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Название сериала: Очень странные дела
Оригинальное название: Stranger Things
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» Сериалы » Триллеры
        ... » Фантастические
О сериале "Очень странные дела":

83-й год. В маленьком городе, где ничего серьёзного не происходит, среди ночи пропадает мальчик. В это же время из засекреченной правительственной лаборатории сбегает нечто неконтролируемое.

В ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор.

Режиссёры: Братья Дафферы, Эндрю Стэнтон и Шон Леви.

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Очень странные дела:

Очень странные дела
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 72
трейлеры: 24

Рецензии и обзоры

Новинки июля: «Человек-паук: вдали от дома» и «Король Лев»

Существенный недобор полноценных летних блокбастеров в этом году достиг своего пика в июле. На этот раз на помощь прокату не придут ни лишние выходные, ни рисковые конкуренты.

Курск: Она утонула
Авторы «Курска» и «Чернобыля» говорят одинаковым киноязыком, но по каждом пункту Винтерберг проигрывает

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Если раньше весь детектив строился вокруг самого факта наличия временной петли, то теперь главный вопрос — кто есть кто в этой истории

История игрушек 4: Американские игрушки
Если авторы хотели показать, насколько невротизировано современное западное общество, им это удалось

Битва за Землю: Хитрый план
По контролируемому чужиками городу бегает группа анонимных заговорщиков, пользует голубиную почту и готовится к часу «хэ»
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