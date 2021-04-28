Рецензия: Вдали от здравого смысла

Роман КОРНЕЕВ , 28 апреля 2021

Зачастившие герметические победительные космодрамы начинают отчаянно повторяться. Не в силах достичь ни научно-популярной силы «Европы», ни красочной визуальной акробатики «Гравитации», они раз за разом наступают на одни и те же мелодраматические грабли, когда группа суицидников отправляется в ответственную миссию в «Дальний космос» (именно так для наших стримингов локализовано оригинальное название «Безбилетник»), где дружно принимаются делать всё, чтобы миссия в итоге провалилась. Ну, или же принимаются героически ничего не делать.

Поднаторевший на короткометражках самоучка Джо Пенья уже снял одно такое кино — «Затерянные во льдах» с Миккельсеном это, если хотите, гимн преодоления путём невероятных усилий тех привнесённых извне условий, в которые проще было вовсе не попадать. И его космический извод в этом смысле ещё чудеснее. Если в том же сериале «Вдали» преодоление хотя бы немного оттенялось закадровыми мучениями оставшихся на матушку-земле, а в натужной полнометражке Джорджа Клуни «Полуночное небо» те же мучения с попутным самолюбованием автора и вовсе составляли очевидно главную цель мероприятия, тут Земля вообще ограничивается неприятно-тихим голосом в коммуникаторе, который монотонно убеждает экипаж странного корабля в виде йо-йо на верёвочке ничего не делать, мол, мы всё продумали, вам уже ничего не поможет, просто умрите спокойно, не прострелив себе предварительно ногу.

Какой там «Аполлон-13», где Хьюстон, как ошпаренный, ломает голову в поисках выхода, который спасёт попавших в передрягу астронавтов, тут же главная мысль в том, что скрипач, в смысле безбилетник не нужен, как не нужна и актриса Кендрик, которая только и бегает по кораблю, заламывая руки, временами прерываясь на лицезрение безбилетниковой подмышки. А ещё — много и глупо смеётся в первой половине. Функция остальных куда скромнее — ботаник печально заламывает руки по поводу погибшей рассады, капитанша заранее делает скорбную мину, мол, мывсеумрём, а безбилетник... он и сам не понял, зачем он тут, кроме как тихо умереть во славу БЛМ.

Если бы весь этот акробатический героизм космической спелеологии был так уж необходим. Смотать кабели они отчего-то не способны, но остановить вращение вы же можете, алё, у вас корабль явно умеет в двигатели ориентации (большой вопрос, как они этой штуке собирались коррективровать орбиту, но это ладно, с физикой в школе нынче очень плохо), запасных деталей системы жизнеобеспечения на чудо-корабле нет как нет, одним бидоном жидкого кислорода они собираются дышать месяц (с неработающим уловителем углекислоты), я уж молчу о том, что местный ботаник не умеет в размножение водорослей, они у него постоянно заканчиваются и постоянно же мрут. В общем, команда суицидников, как и было сказано. Но в сериале «Вдали» команда хотя бы боролась, и не настолько истерила.

Тут же непрерывное офигевание от местных инженерных гениев прерывается лишь очередной сценой полной готовности всех и каждого пожертвовать собой во имя следующей идиотской идеи, которая заканчивается очередным визуальным исполнением солнечной бури в открытом космосе (недавно было в начале «Ради всего человечества», там тоже было красивенько, суицидненько и бредовенько).

На этом фоне придираться к тому, что солнце светит не оттуда, куда направлена полутень Земли, или что инерционная гравитация внутри станции тут направлена не от центра вращения (в чём можно убедиться в каждом первом кадре с надоевшим окном), а куда попало — да какая разница. Тут люди даже не старались придумать актёрам какую-нибудь логику. Как безбилетник попал на борт? Да какая разница. Почему они упорно твердят про расчётный экипаж максимум из двух человек, хотя мы видим огромную пустую станцию на верёвочках, в которой поместится вся современная МКС и ещё останется? Пофиг, пляшем. Ну и слив жидкого кислорода из баков разгонного блока на добивочку. Что тут сказать, можете посмотреть на рейтинги фильма, такого уровня бред в наше время уже просто не прокатывает. А ничем другим заманить зрителя на просмотр авторы и не пытались. Ни актёрской игры, ни сюжетной драмы, ни раскрытия характеров персонажей. Одна лишь красивая пустота.