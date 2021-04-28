|
Дальний космос, Безбилетник / Безбилетник
о фильме: рецензия | кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Рецензия: Вдали от здравого смысла
Зачастившие герметические победительные космодрамы начинают отчаянно повторяться. Не в силах достичь ни научно-популярной силы «Европы», ни красочной визуальной акробатики «Гравитации», они раз за разом наступают на одни и те же мелодраматические грабли, когда группа суицидников отправляется в ответственную миссию в «Дальний космос» (именно так для наших стримингов локализовано оригинальное название «Безбилетник»), где дружно принимаются делать всё, чтобы миссия в итоге провалилась. Ну, или же принимаются героически ничего не делать.
Поднаторевший на короткометражках самоучка Джо Пенья уже снял одно такое кино — «Затерянные во льдах» с Миккельсеном это, если хотите, гимн преодоления путём невероятных усилий тех привнесённых извне условий, в которые проще было вовсе не попадать. И его космический извод в этом смысле ещё чудеснее. Если в том же сериале «Вдали» преодоление хотя бы немного оттенялось закадровыми мучениями оставшихся на матушку-земле, а в натужной полнометражке Джорджа Клуни «Полуночное небо» те же мучения с попутным самолюбованием автора и вовсе составляли очевидно главную цель мероприятия, тут Земля вообще ограничивается неприятно-тихим голосом в коммуникаторе, который монотонно убеждает экипаж странного корабля в виде йо-йо на верёвочке ничего не делать, мол, мы всё продумали, вам уже ничего не поможет, просто умрите спокойно, не прострелив себе предварительно ногу.
Какой там «Аполлон-13», где Хьюстон, как ошпаренный, ломает голову в поисках выхода, который спасёт попавших в передрягу астронавтов, тут же главная мысль в том, что скрипач, в смысле безбилетник не нужен, как не нужна и актриса Кендрик, которая только и бегает по кораблю, заламывая руки, временами прерываясь на лицезрение безбилетниковой подмышки. А ещё — много и глупо смеётся в первой половине. Функция остальных куда скромнее — ботаник печально заламывает руки по поводу погибшей рассады, капитанша заранее делает скорбную мину, мол, мывсеумрём, а безбилетник... он и сам не понял, зачем он тут, кроме как тихо умереть во славу БЛМ.
Если бы весь этот акробатический героизм космической спелеологии был так уж необходим. Смотать кабели они отчего-то не способны, но остановить вращение вы же можете, алё, у вас корабль явно умеет в двигатели ориентации (большой вопрос, как они этой штуке собирались коррективровать орбиту, но это ладно, с физикой в школе нынче очень плохо), запасных деталей системы жизнеобеспечения на чудо-корабле нет как нет, одним бидоном жидкого кислорода они собираются дышать месяц (с неработающим уловителем углекислоты), я уж молчу о том, что местный ботаник не умеет в размножение водорослей, они у него постоянно заканчиваются и постоянно же мрут. В общем, команда суицидников, как и было сказано. Но в сериале «Вдали» команда хотя бы боролась, и не настолько истерила.
Тут же непрерывное офигевание от местных инженерных гениев прерывается лишь очередной сценой полной готовности всех и каждого пожертвовать собой во имя следующей идиотской идеи, которая заканчивается очередным визуальным исполнением солнечной бури в открытом космосе (недавно было в начале «Ради всего человечества», там тоже было красивенько, суицидненько и бредовенько).
На этом фоне придираться к тому, что солнце светит не оттуда, куда направлена полутень Земли, или что инерционная гравитация внутри станции тут направлена не от центра вращения (в чём можно убедиться в каждом первом кадре с надоевшим окном), а куда попало — да какая разница. Тут люди даже не старались придумать актёрам какую-нибудь логику. Как безбилетник попал на борт? Да какая разница. Почему они упорно твердят про расчётный экипаж максимум из двух человек, хотя мы видим огромную пустую станцию на верёвочках, в которой поместится вся современная МКС и ещё останется? Пофиг, пляшем. Ну и слив жидкого кислорода из баков разгонного блока на добивочку. Что тут сказать, можете посмотреть на рейтинги фильма, такого уровня бред в наше время уже просто не прокатывает. А ничем другим заманить зрителя на просмотр авторы и не пытались. Ни актёрской игры, ни сюжетной драмы, ни раскрытия характеров персонажей. Одна лишь красивая пустота.
Название фильма: Дальний космос
Оригинальное название: Stowaway
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
О фильме "Дальний космос":
Анна Кендрик, Тони Коллетт в нф-драме о миссии на Марс, где обнаружился потерявший сознание при подготовке к старту техник.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Дальний космос, Безбилетник:
Галерея: Оскар-2021, фоторепортаж церемонии
Дальний космос: Вдали от здравого смысла
Гнев человеческий: Печень, лёгкие, селезёнка, сердце
Отец: Осень патриарха
Ради всего человечества: Сезон 2: Американская военщина
Unicon 2017 фоторепортаж 14-16 мая в Минске, в Беларуси, снова пройдёт самый крупный в стране гиковский фестиваль Unicon Convention...
27 апреля, вторник
Оскар-2021, фоторепортаж церемонии Оскаровская церемония в этом году была перенесена на полтора месяца в ожидании непонятно чего...
26 апреля, понедельник
Заокеанский прокат ожидал на неделе бодрящего пинка в связи с запоздалым стартом «Мортал Комбата»...
25 апреля, воскресенье
Главная новинка российского проката «Гнев человеческий» согласно прогнозам обязана была забрать себе половину валовой кассы уикенда...
|
|
|
|
|
«Оскар 2021», фото + подкаст «Гнев человеческий», рецензия «Нечестивые», отзыв «Чернобыль», рецензия + подкаст «Ради всего человечества», 2 сезон, отзыв «Мортал комбат», отзыв «Никто», отзыв «Майор Гром», подкаст «Отец», отзыв «Игрушка для взрослых», отзыв «Дальний космос», отзыв «Снайдеркат», подкаст «Поколение Вояджер», отзыв