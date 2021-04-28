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Дальний космос, Безбилетник / Безбилетник

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Вдали от здравого смысла

Роман КОРНЕЕВ, 28 апреля 2021
Рецензия

Зачастившие герметические победительные космодрамы начинают отчаянно повторяться. Не в силах достичь ни научно-популярной силы «Европы», ни красочной визуальной акробатики «Гравитации», они раз за разом наступают на одни и те же мелодраматические грабли, когда группа суицидников отправляется в ответственную миссию в «Дальний космос» (именно так для наших стримингов локализовано оригинальное название «Безбилетник»), где дружно принимаются делать всё, чтобы миссия в итоге провалилась. Ну, или же принимаются героически ничего не делать.

Поднаторевший на короткометражках самоучка Джо Пенья уже снял одно такое кино — «Затерянные во льдах» с Миккельсеном это, если хотите, гимн преодоления путём невероятных усилий тех привнесённых извне условий, в которые проще было вовсе не попадать. И его космический извод в этом смысле ещё чудеснее. Если в том же сериале «Вдали» преодоление хотя бы немного оттенялось закадровыми мучениями оставшихся на матушку-земле, а в натужной полнометражке Джорджа Клуни «Полуночное небо» те же мучения с попутным самолюбованием автора и вовсе составляли очевидно главную цель мероприятия, тут Земля вообще ограничивается неприятно-тихим голосом в коммуникаторе, который монотонно убеждает экипаж странного корабля в виде йо-йо на верёвочке ничего не делать, мол, мы всё продумали, вам уже ничего не поможет, просто умрите спокойно, не прострелив себе предварительно ногу.

Какой там «Аполлон-13», где Хьюстон, как ошпаренный, ломает голову в поисках выхода, который спасёт попавших в передрягу астронавтов, тут же главная мысль в том, что скрипач, в смысле безбилетник не нужен, как не нужна и актриса Кендрик, которая только и бегает по кораблю, заламывая руки, временами прерываясь на лицезрение безбилетниковой подмышки. А ещё — много и глупо смеётся в первой половине. Функция остальных куда скромнее — ботаник печально заламывает руки по поводу погибшей рассады, капитанша заранее делает скорбную мину, мол, мывсеумрём, а безбилетник... он и сам не понял, зачем он тут, кроме как тихо умереть во славу БЛМ.

Дальний космос

Если бы весь этот акробатический героизм космической спелеологии был так уж необходим. Смотать кабели они отчего-то не способны, но остановить вращение вы же можете, алё, у вас корабль явно умеет в двигатели ориентации (большой вопрос, как они этой штуке собирались коррективровать орбиту, но это ладно, с физикой в школе нынче очень плохо), запасных деталей системы жизнеобеспечения на чудо-корабле нет как нет, одним бидоном жидкого кислорода они собираются дышать месяц (с неработающим уловителем углекислоты), я уж молчу о том, что местный ботаник не умеет в размножение водорослей, они у него постоянно заканчиваются и постоянно же мрут. В общем, команда суицидников, как и было сказано. Но в сериале «Вдали» команда хотя бы боролась, и не настолько истерила.

Тут же непрерывное офигевание от местных инженерных гениев прерывается лишь очередной сценой полной готовности всех и каждого пожертвовать собой во имя следующей идиотской идеи, которая заканчивается очередным визуальным исполнением солнечной бури в открытом космосе (недавно было в начале «Ради всего человечества», там тоже было красивенько, суицидненько и бредовенько).

На этом фоне придираться к тому, что солнце светит не оттуда, куда направлена полутень Земли, или что инерционная гравитация внутри станции тут направлена не от центра вращения (в чём можно убедиться в каждом первом кадре с надоевшим окном), а куда попало — да какая разница. Тут люди даже не старались придумать актёрам какую-нибудь логику. Как безбилетник попал на борт? Да какая разница. Почему они упорно твердят про расчётный экипаж максимум из двух человек, хотя мы видим огромную пустую станцию на верёвочках, в которой поместится вся современная МКС и ещё останется? Пофиг, пляшем. Ну и слив жидкого кислорода из баков разгонного блока на добивочку. Что тут сказать, можете посмотреть на рейтинги фильма, такого уровня бред в наше время уже просто не прокатывает. А ничем другим заманить зрителя на просмотр авторы и не пытались. Ни актёрской игры, ни сюжетной драмы, ни раскрытия характеров персонажей. Одна лишь красивая пустота.

Дальний космос


 
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Название фильма: Дальний космос
Оригинальное название: Stowaway
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О фильме "Дальний космос":

Анна Кендрик, Тони Коллетт в нф-драме о миссии на Марс, где обнаружился потерявший сознание при подготовке к старту техник.

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Дальний космос, Безбилетник:

Дальний космос, Безбилетник
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 2

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