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Ради всего человечества

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Рецензия: Сезон 2: Американская военщина

Роман КОРНЕЕВ, 25 апреля 2021
Рецензия

Первый сезон «Ради всего человечества» вышел весьма скомканным, потому что большую часть времени угрохал на постоянные эмансипированные переругивания под соусом повесточки, лишь под конец освоив собственный материал достаточно хорошо, чтобы нащупать в альтернативной реальности догонятельного освоения Луны должный нерв про драму у кратера Шеклтон, что на южном полюсе естественного спутника Земли. Нашлось время и место всем — русским, женщинам, даже «Морскому дракону», который в нашей реальности так и не полетел. И вот, вдохновлённые успехами первого сезона, авторы переносят нас на 10 лет вперёд, в ревущие девяностые, когда на Луне продолжают действовать два уже вполне полноценных форпоста человечества, а герой Киннамана заделался уже целым адмиралом, руководя американскими пилотируемыми миссиями.

При этом, разумеется, продолжается альтернативная реальность — Кеннеди убили, а Леннона нет, миссия «Союз-Аполлон» ещё не состоялась, зато Рейган и Андропов — на своих постах, а Панамский кризис развивается не совсем по лекалам нашей истории, вновь приближая СССР и США к ядерному противостоянию, впервые с Карибского кризиса. Разумеется, не закончившаяся преждевременно лунная гонка ускоряет и развитие технологий — в СССР уже вовсю готовится к первому старту «Буран» (в этой вселенной построенный по украденным американским чертежам, чего в нашей реальности не было), тогда как американцы действительно вывели в космос ядерные реакторы (плюс морской и воздушный старт, что в наше время по-прежнему только-только испытывается) и, кажется, готовятся действительно, а не на бумаге вывести в космос ещё и ядерное оружие. В общем, исторически это по-прежнему добротная смесь из реальной и альтернативной истории, на фоне которой команда в Хьюстоне и у Шеклтона пытаются с одной стороны решить свои личные проблемы, а с другой — не допустить подступающую всё ближе Третью мировую.

Ради всего человечества

И, как и в первом сезоне, эти две задачи вообще никак не дружат. Да, сценаристы послушались голоса разума и убрали из сценария непрерывную ругню. Бытовые мелодраматические конфликты стали минорнее, сглаженнее, большинство персонажей уже не бесят, хотя некоторых и забыли состарить, по причине чего они вызывают недоумение явным несовпадением роли и внешности. Даже мексиканке, которая всё-таки стала инженером НАСА, назначена роль не только резонёра, но и двигателя прогресса. По сюжету именно она придумала андрогинную лепестковую сцепку для механизма стыковки. Одновременно русские не столько просто маячат в новостях, раздражая американцев своими достижениями, сколько отныне являются полноценными участниками сюжета, который, как было видно уже в трейлере, обязательно дойдёт до перестрелок в космосе с первыми жертвами этой никому не нужной войны, причём первыми станут стрелять американцы. На фоне чего все земные офигительные истории про любовь-морковь и прочее гендерное немедленно начинают восприниматься растянутыми на 8 из 10 серий филлерами, каковыми в общем и являются.

Все эти суетящиеся за кадром генералы Генералы, все эти надуманные шпионские игры со звонками на советский телефон-автомат, все эти притянутые за уши переговоры по поводу «Союз-Аполлона» оказываются вовсе ни к чему, потому что по факту решения будут приниматься не на земле и не в высоких кабинетах, а конкретными людьми в конкретных обстоятельствах, о чём и снят в итоге весь сезон, но, увы, все три решения в итоге сняты и показаны максимально нереалистично и максимально мощными гребками. И захват безоружными русскими американской шахты, и пятнадцатисекундная прогулка в открытом космосе, и уж тем более красивая, но донельзя бредовая история про солнечную бурю на поверхности Луны — это настолько широкий жест в сторону малонаучной фантастики, что всю альтернативную, но показанную похожея на правду историю выбрасывает в вакуум, оставляя в сухом остатке лишь тот факт, что человечество на этот раз спасла упёртость чёрной астронавтки (чего быть, конечно же, не могло), хитрый план с ракетами адмирала Болдуина (что забавно как вотэтоповорот, но антилогично по сюжету) и самопожертвованием семейной четы Стивенс (что вызывает нервный смех у специалистов). То есть это уже не альтернативная история и даже не научная фантастика, а такой, знаете, вольный фанфик на основе реальных событий, в результате которых человечество всё-таки отправится на Марс, но не в 2025 году и далее, как в нашей реальности, а уже в 1995, о чём и анонсирован третий сезон.

Ради всего человечества


 
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Название сериала: Ради всего человечества
Оригинальное название: For All Mankind
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Ради всего человечества":

Джоэль Киннаман в альтернативной истории советско-американской лунной гонки, в которой СССР первым доставил человека на Луну, и потому лунная гонка продолжилась, а не закончилась полётом «Аполлона-17» в 1972 году. Первый сезон заканчивается неудачными миссиями «Аполлона-24» и «Аполлона-25».

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Ради всего человечества:

Ради всего человечества
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 7
трейлеры: 6

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Ради всего человечества: Сезон 2: Американская военщина
Сюжет обязательно дойдёт до перестрелок в космосе с первыми жертвами этой никому не нужной войны

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