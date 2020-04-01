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Спутник | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Онлайн-трейлер New :: 01.04.20
Планы выпуска: 2020 год
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О фильме "Спутник":
Отечественный фантастический триллер о том, как советский космонавт привёз за Земню инопланетное существо в 1983 году.
В ролях: Оксана Акиньшина, Пётр Федоров, Фёдор Бондарчук.
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