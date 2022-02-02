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Космические силы | Трейлеры
Трейлер, сезон 2 New :: 02.02.22
С титрами.
Название сериала: Космические силы
Оригинальное название: Space Force
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» Сериалы » Комедийные
О сериале "Космические силы":
Стив Карелл и Джон Малкович в сериале Нетфликс о том, как четырёхзвёздного генерала Нерда назначили руководить свежесозданными американскими космическими силами.
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