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Союз спасения | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 09.11.19
Прокат в России фильма "Союз спасения": 26 декабря 2019 года
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... » Историческое
О фильме "Союз спасения":
Режиссёр Андрей Кравчук («Адмиралъ», «Викинг») и продюсер Константин Эрнст представляют реконструкцию незадачливого стояния декабристов на Сенатской площади.
В ролях: Павел Прилучный, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Виталий Кищенко, Ингеборга Дапкунайте.
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