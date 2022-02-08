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Соник 2 в кино | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
TV-ролик 2 New :: 08.02.22
Название фильма: Соник 2 в кино
Оригинальное название: Sonic the Hedgehog 2
Прокат в России фильма "Соник 2 в кино": 31 марта 2022 года
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О фильме "Соник 2 в кино":
Джим Керри возвращается в роли Иво Роботника. Вместе с ним синему ёжику Сонику противостоит красный ёжик Наклз.
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