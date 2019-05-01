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Соник в кино | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 01.05.19
Название фильма: Соник в кино
Оригинальное название: Sonic the Hedgehog
Прокат в России фильма "Соник в кино": 7 ноября 2019 года
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... » Фантастика
О фильме "Соник в кино":
Джим Керри в роли зловредного доктора Иво Роботника, который пытается поймать самого быстрого на свете инопланетного синего ёжика Соника.
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