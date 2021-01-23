Название сериала: Сквозь снег

Оригинальное название: Snowpiercer

О сериале "Сквозь снег":

Дженнифер Коннелли в фантастическом сериале по мотивам одноимённого французско-корейского остросоциального комикса. По сюжету по обледенелой Земле курсирует поезд с выжившими, и от вагона к вагону там отличаются условия существования, от головы к хвосту поезда возрастает классовое угнетение.

Продюсер: Чхан-вук Парк («Олдбой»). Режиссёр и автор сценания: Скотт Дерриксон.

Во втором сезоне к сериалу присоединяется Шон Бин в роли мистера Уилфорда.