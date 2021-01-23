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Сквозь снег | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок, сезон 2 New :: 23.01.21

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Название сериала: Сквозь снег
Оригинальное название: Snowpiercer
Планы выпуска: 2020 год
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» Сериалы » Комикс
        ... » Фантастические
О сериале "Сквозь снег":

Дженнифер Коннелли в фантастическом сериале по мотивам одноимённого французско-корейского остросоциального комикса. По сюжету по обледенелой Земле курсирует поезд с выжившими, и от вагона к вагону там отличаются условия существования, от головы к хвосту поезда возрастает классовое угнетение.

Продюсер: Чхан-вук Парк («Олдбой»). Режиссёр и автор сценания: Скотт Дерриксон.

Во втором сезоне к сериалу присоединяется Шон Бин в роли мистера Уилфорда.

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Сквозь снег:

Сквозь снег
постеры сериала: 4
кадры из сериала: 16
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Фрагменты женщины: Покажи мне драму
Кино помогает эмоционально прочувствовать чужую трагедию, но до конца не понятно, зачем это зрителю

Душа: Я получил эту роль
Даже в развесёлом детсаду для нерождённых душ это по-прежнему история об учителе и пианисте, пусть и с аттракционами в виде говорящего котейки

Птица в клетке: Локдаун
Главный страх не в виде собственно болезни, а в виде бесконечной самоизоляции и, в качестве печального конца, перспективы попасть в ковидарий

Земля кочевников: В закат
Этот фильм не про несправедливость, этот фильм про путь. Путь, который предстоит пройти на всем, и путь этот можно пройти только в одиночестве

Чудо-женщина 1984: Сила в правде
Хорошие истории не забываются, неважно, когда и где они выходят. Но у этого фильма со сценарием большие проблемы
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