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Сквозь снег | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 16 | трейлеры: 7 | постеры: 4 | в ролях
Трейлер, сезон 2 New :: 12.01.21
Название сериала: Сквозь снег
Оригинальное название: Snowpiercer
Планы выпуска: 2020 год
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... » Фантастические
О сериале "Сквозь снег":
Дженнифер Коннелли в фантастическом сериале по мотивам одноимённого французско-корейского остросоциального комикса. По сюжету по обледенелой Земле курсирует поезд с выжившими, и от вагона к вагону там отличаются условия существования, от головы к хвосту поезда возрастает классовое угнетение.
Продюсер: Чхан-вук Парк («Олдбой»). Режиссёр и автор сценания: Скотт Дерриксон.
Во втором сезоне к сериалу присоединяется Шон Бин в роли мистера Уилфорда.
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