  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #4: «Майор Гром: Чумной Доктор»

Сквозь снег

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Сезон 2: С голым торсом на лёгком морозе

Роман КОРНЕЕВ, 10 апреля 2021
Рецензия

Инкорпорировавший Шона Бина в конце первого сезона «Сквозь снег» неминуемо отошёл от прежних сюжетных лекал социальной борьбы между носовиками и хвостовиками ввиду полной победы последних. Авторы задумали вместо этого мутное противостояние между тайными фанатами мистера Уилфорда в, условно, «западном мире», и многострадальным Лейтоном, которому по сюжету пришлось доказывать, что все жертвы были не зря и вообще демократия лучше чем не демократия. В качестве альтернативы собственно и выступал технократический «гулаг» Большой Элис во главе с тем самым Уилфордом, который теперь живее всех живых.

Ну, или такова была остросоциальная задумка. В пандемическом мире, где левые (а вовсе не технократические) идеи как никогда сильны, этот сюжет был вполне актуален, если бы авторы занимались им, а не бесконечными нелепыми попытками рассовать текущих персонажей по полочкам собственных сюжетных арок. Главные харизматики прошлой части, включая собственно героиню Дженнифер Коннелли, быстро оказались в этой истории лишней. Сложносочинённые взаимоотношения деточки и мамочки оттягивали на себя слишком много ресурсов, да и две звезды в одном проекте это было слишком неподъёмно для бюджета, потому Мелани вполне предсказуемо сливают, отправляя в надуманный и противоестественный для этой вселенной поход на кудыкину гору в поисках локального потепления.

Сквозь снег

В то время как все прочие (ну, те, кого не выкинули из сюжета просто так, до кучи) продолжили резвиться в дивной новой вселенной, где суровые социалистические реалии с невкусной едой и покорением космоса с голой жо больше походят на дикую смесь третьей серии «Гостьи из будущего» (забавные врачи-вредители выглядят цельнотянутыми именно оттуда) и насупленной версии «Смерти Сталина». Во всяком случае вставной балаган про кровопускание в ванной иначе как гротескным иносказанием объяснять не получается, настолько оно всё нелепо. Тут вообще почти всё так же нелепо. Внезапный сюр сменяется тут суровым реализмом и обратно на протяжение одной сцены, персонажа со всей его аркой могут изменить, в том числе внешне, и бросить в любой момент, Уилфорд то коварный, то малохольный, то расчётливо-жестокий, то слюнтяй. И очень непредсказуемый даже для самого себя. Читай — сценаристы сами не в курсе, куда они отправят его в следующий момент, то ли бить чечётку, то ли в театре теней исполнять.

Выводы из этого зритель делает очевидные — окромя первой и финальной серий сезона нормальные рейтинги только у выделенной серии про похождения Мелани в снегах, да и её в итоге предсказуемо завершают неловким и бессмысленным клиффхэнгером. На следующий же сезон концепт победившего соцреализма таков: проигравший либертарианский мир о десяти вагонах оставляет населённый популистами и технофашистами состав без инженеров, дабы те вволю нарадовались под командованием Уилфорда, чтобы впоследствии триумфально вернуться и уже тогда спокойно вести разуверившуюся паству к светлому тёплому будущему на юге Африки. Но, право, такими темпами третий сезон вообще нет смысла снимать, настолько уже никто не понимает, зачем это делается.

Сквозь снег


 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Сквозь снег
Оригинальное название: Snowpiercer
Планы выпуска: 2020 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Сериалы » Комикс
        ... » Фантастические
О сериале "Сквозь снег":

Дженнифер Коннелли в фантастическом сериале по мотивам одноимённого французско-корейского остросоциального комикса. По сюжету по обледенелой Земле курсирует поезд с выжившими, и от вагона к вагону там отличаются условия существования, от головы к хвосту поезда возрастает классовое угнетение.

Продюсер: Чхан-вук Парк («Олдбой»). Режиссёр и автор сценания: Скотт Дерриксон.

Во втором сезоне к сериалу присоединяется Шон Бин в роли мистера Уилфорда.

На главную | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
Митчеллы против машинЧернобыльОхотники за привидениями: наследникиМайор Гром: Чумной ДокторГнев человеческийЧёрная ВдоваОтряд Самоубийц: Миссия НавылетПила: Спираль
Недавние громкие новинки:
Годзилла против КонгаЧудо-женщина 1984МуланДоводСпутникМир Дикого западаПлохие парни навсегдаБладшот

Ролики в разделе "Сериалы":
Рассказ служанки 4 сезон, русский трейлер 2
Наследие Юпитера Трейлер
» Русский трейлер
Локи Трейлер 2
» Отрывок
Ведьмак О съёмках, сезон 2
Дальний космос Русский трейлер
Рассказ служанки 4 сезон, трейлер
Рик и Морти Трейлер, сезон 5
Солнечные противоположности Трейлер R, сезон 2
Сокол и Зимний солдат О съёмках 2
Дальний космос Трейлер
Игрушка для взрослых Русский трейлер
ВандаВижн Честный трейлер
» О съёмках
 
Новые трейлеры:
Поколение Вояджер Отрывок 3
Митчеллы против машин Онлайн-трейлер
» Русский онлайн-трейлер
Рассказ служанки 4 сезон, русский трейлер 2
Женщина в окне Русский онлайн-трейлер
Чернобыль Музыкальное видео Аллы Пугачевой
Женщина в окне Онлайн-трейлер
Те, кто желает мне смерти Русский трейлер
» Трейлер
Охотники за привидениями: наследники Отрывок
» Дублированный отрывок
Майор Гром: Чумной Доктор Видеоподкаст "Мы ругаем"
Наследие Юпитера Трейлер
» Русский трейлер
Майор Гром: Чумной Доктор Отрывок
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 апрель май июнь июль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Сквозь снег:

Сквозь снег
постеры сериала: 4
кадры из сериала: 16
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Мортал комбат: Фигалити
Лю Канг, Джакс, Горо и присные — ребята, конечно, культовые, но средний возраст тех, кто играл в них ещё в начале девяностых, сейчас приближается к пятидесяти

Майор Гром: Чумной Доктор: Сила в кепке + видеоподкаст
Народ у авторов злобен, тёмен, и вообще терпила по жизни. Дай ему волю, он же сразу начнёт всё вокруг жечь. Это и многое другое обсуждаем в нашем видеоподкасте

Сквозь снег: Сезон 2: С голым торсом на лёгком морозе
Сценаристы сами не в курсе, куда они отправят персонажей в следующий момент, то ли бить чечётку, то ли в театре теней исполнять

Сила грома: Охотницы за злодеями
На выходе получаются такие вам «Охотницы за приведениями», только без фанатского хейта

Годзилла против Конга: В сверхтяжёлом весе + подкаст
Каждому из монстров дадут свою собственную историю с теориями заговора и милыми девочками, но всё бесполезно
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Поколение Вояджер, Voyagers new
постеров: 1, кадров: 14
» Русский трейлер
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Русский TV-ролик 2
» Русский TV-ролик
» Отрывок
» Русский тизер
» Трейлер

9 апреля, пятница

Митчеллы против машин, Mitchells vs. the Machines
» Русский онлайн-трейлер
» Онлайн-трейлер

Рассказ служанки, Handmaid's Tale
» 4 сезон, русский трейлер 2
» 4 сезон, трейлер

Женщина в окне, Woman in the Window
» Русский онлайн-трейлер
» Онлайн-трейлер

Чернобыль
» Музыкальное видео Аллы Пугачевой
» Отрывок

8 апреля, четверг

Те, кто желает мне смерти, Those Who Wish Me Dead new
постеров: 1, кадров: 1
» Русский трейлер
» Трейлер

Охотники за привидениями: наследники, Ghostbusters: Afterlife
» Дублированный отрывок
» Отрывок

7 апреля, среда

Майор Гром: Чумной Доктор
Майор Гром: Чумной Доктор
Прокат в России: 1 апреля 2021 года
кадров: +15
» Видеоподкаст "Мы ругаем"
» Отрывок
» Титры под песню "Перемен"
» Отрывок

Наследие Юпитера, Jupiter's Legacy
» Русский трейлер
» Трейлер

Круэлла, Cruella
» Русский трейлер

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Майор Гром: Чумной Доктор», отзыв + видеоподкаст . «Годзилла против Конга», рецензия + подкаст . «Никто», отзыв . «Гениальное ограбление», отзыв . «Райя и последний дракон», отзыв . «Мортал комбат», отзыв . «Поступь хаоса», отзыв . «Сила грома», отзыв . «Сквозь снег», 2 сезон, отзыв . «ВандаВижн», подкаст . «Лига Справедливости Снайдера», подкаст .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Мортал Комбат", "Годзилла против Конга", "Майор Гром: Чумной Доктор", "100% Волк", "Райя и последний дракон", "Будь моим Кириллом", "Пальма", "Никто"
Новинки кино 2021: "Гениальное ограбление", "Чернобыль", "Гнев человеческий", "Главный герой", "Пила: Спираль", "Форсаж 9", "Круэлла", "Лука", "Миньоны: Грювитация"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   