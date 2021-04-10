Рецензия: Сезон 2: С голым торсом на лёгком морозе

Роман КОРНЕЕВ , 10 апреля 2021

Инкорпорировавший Шона Бина в конце первого сезона «Сквозь снег» неминуемо отошёл от прежних сюжетных лекал социальной борьбы между носовиками и хвостовиками ввиду полной победы последних. Авторы задумали вместо этого мутное противостояние между тайными фанатами мистера Уилфорда в, условно, «западном мире», и многострадальным Лейтоном, которому по сюжету пришлось доказывать, что все жертвы были не зря и вообще демократия лучше чем не демократия. В качестве альтернативы собственно и выступал технократический «гулаг» Большой Элис во главе с тем самым Уилфордом, который теперь живее всех живых.

Ну, или такова была остросоциальная задумка. В пандемическом мире, где левые (а вовсе не технократические) идеи как никогда сильны, этот сюжет был вполне актуален, если бы авторы занимались им, а не бесконечными нелепыми попытками рассовать текущих персонажей по полочкам собственных сюжетных арок. Главные харизматики прошлой части, включая собственно героиню Дженнифер Коннелли, быстро оказались в этой истории лишней. Сложносочинённые взаимоотношения деточки и мамочки оттягивали на себя слишком много ресурсов, да и две звезды в одном проекте это было слишком неподъёмно для бюджета, потому Мелани вполне предсказуемо сливают, отправляя в надуманный и противоестественный для этой вселенной поход на кудыкину гору в поисках локального потепления.

В то время как все прочие (ну, те, кого не выкинули из сюжета просто так, до кучи) продолжили резвиться в дивной новой вселенной, где суровые социалистические реалии с невкусной едой и покорением космоса с голой жо больше походят на дикую смесь третьей серии «Гостьи из будущего» (забавные врачи-вредители выглядят цельнотянутыми именно оттуда) и насупленной версии «Смерти Сталина». Во всяком случае вставной балаган про кровопускание в ванной иначе как гротескным иносказанием объяснять не получается, настолько оно всё нелепо. Тут вообще почти всё так же нелепо. Внезапный сюр сменяется тут суровым реализмом и обратно на протяжение одной сцены, персонажа со всей его аркой могут изменить, в том числе внешне, и бросить в любой момент, Уилфорд то коварный, то малохольный, то расчётливо-жестокий, то слюнтяй. И очень непредсказуемый даже для самого себя. Читай — сценаристы сами не в курсе, куда они отправят его в следующий момент, то ли бить чечётку, то ли в театре теней исполнять.

Выводы из этого зритель делает очевидные — окромя первой и финальной серий сезона нормальные рейтинги только у выделенной серии про похождения Мелани в снегах, да и её в итоге предсказуемо завершают неловким и бессмысленным клиффхэнгером. На следующий же сезон концепт победившего соцреализма таков: проигравший либертарианский мир о десяти вагонах оставляет населённый популистами и технофашистами состав без инженеров, дабы те вволю нарадовались под командованием Уилфорда, чтобы впоследствии триумфально вернуться и уже тогда спокойно вести разуверившуюся паству к светлому тёплому будущему на юге Африки. Но, право, такими темпами третий сезон вообще нет смысла снимать, настолько уже никто не понимает, зачем это делается.