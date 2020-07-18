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Сквозь снег
о сериале: рецензия | кадры: 16 | трейлеры: 4 | постеры: 4 | в ролях
Рецензия: Хвостовики и носовики
Вышедший шесть лет назад международный нф-концепт «Сквозь снег» представлял собой удачное сочетание корейского экстрима, французских остросоциальных комиксов и голливудских актёров, снимавшихся в фильме ради интереса, а не гонорара. Там было всё, что нужно для жанра — лаконизм идеи едущего сквозь ледяную пустошь поезда, разделённого на касты носовиков и хвостовых, динамичная камера, жестокость каждого к каждому и да, глобальное потепление, чрезмерная борьба с которым привела в итоге к глобальному замерзанию. Чтобы оценить размах идеи, достаточно посмотреть короткий анимационный приквел к тому фильму, и из него же видно, что оригинал даже больше подходил для переделки в сериал, там поезд ехал 18 лет, то есть сменилось целое поколение тех, кто уже не помнил иной жизни, и многие условности концепта становились логичнее, и история приобретала дополнительную глубину в своей безысходности.
Так что когда речь зашла о сериале «Сквозь снег», никаких особых возражений не возникало. Снова голливудские актёры (в основном сериальные, но в одной из главных ролей Дженнифер Коннелли), Чхан-вук Парк в качестве одного из продюсеров для элемента корейской жести, более чистенькие и бедненькие декорации, минимум кадров снаружи (хотя оригинал при всей скромности бюджета этими кадрами не пренебрегал), самый минимум той самой жести, драматически меньше остросоциальности: хвостовики — это пара вагонов изгоев-безбилетников, почему-то сидящих в темноте, а в основных вагонах полно всяких вполне успешных классов помимо первого. Но в остальном главное отличие оказалось не в концепте, а в атмосфере.
Общая безысходность и надрыв оригинала были целиком заменены на нечто вроде «Экспансии», только не про противостояние белталодда и внутренников, а про хвостовиков и первый класс. То есть да, как социальный конструкт это несколько богаче оригинала, потому что ближе к реальности в смысле «новой классовой борьбы», идеи технической меритократии во главе современного общества и так далее, но всё это во многом утратило изначальную остроту (её заменило бытовое, походя отмораживание рук), а заявленная тема поедания человечины и маньяков на борту быстро была сведена на нет, выродившись в банальный детектив уровня первого сезона той самой «Экспансии».
Причём всё это, разумеется, на поверку оказалось банальными филлерами (а местами и вовсе богом из машины, как с пресловутыми ящиками) на пути к искомой революции. Во время которой нам снова показали немного кровищи, немного социалки, немного вспомнили глобальное потепление, но в общем быстро забыли, расставив всех персонажей по новым местам и только. Даже собственно ключевой момент революции с прикованными людьми ну совершенно вставной — что мешало перейти в соседний вагон и рубануть там? Чистый вставной номер, как и было сказано. Однако в последней серии авторы всё-таки сумели придумать вотэтоповорот, достойный второго сезона, тем более хорошо, что он полностью отделяет дальнейшее происходящее от сторилайна оригинального фильма и теперь это будет самостоятельное произведение.
Название сериала: Сквозь снег
Оригинальное название: Snowpiercer
Планы выпуска: 2020 год
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... » Фантастические
О сериале "Сквозь снег":
Дженнифер Коннелли в фантастическом сериале по мотивам одноимённого французско-корейского остросоциального комикса. По сюжету по обледенелой Земле курсирует поезд с выжившими, и от вагона к вагону там отличаются условия существования, от головы к хвосту поезда возрастает классовое угнетение.
Продюсер: Чхан-вук Парк («Олдбой»). Режиссёр и автор сценания: Скотт Дерриксон.
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