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Снеговик | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 06.09.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Снеговик
Оригинальное название: Snowman
Прокат в России фильма "Снеговик": 26 октября 2017 года
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О фильме "Снеговик":
Главный герой пытается поймать серийного убийцу, который называет себя Снеговиком.
В ролях: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Вэл Килмер, Джей Кей Симмонс, Хлои Севиньи, Шарлотта Гейнсбург, Тоби Джонс.
Режиссёр: Томас Альфредсон.
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