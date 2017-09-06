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Снеговик | Трейлеры

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Трейлер 2 New :: 06.09.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Снеговик
Оригинальное название: Snowman
Прокат в России фильма "Снеговик": 26 октября 2017 года
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О фильме "Снеговик":

Главный герой пытается поймать серийного убийцу, который называет себя Снеговиком.

В ролях: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Вэл Килмер, Джей Кей Симмонс, Хлои Севиньи, Шарлотта Гейнсбург, Тоби Джонс.

Режиссёр: Томас Альфредсон.

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Снеговик:

Снеговик
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 2

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