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Братья Систерс | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 09.10.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Братья Систерс
Оригинальное название: Sisters Brothers
Прокат в России фильма "Братья Систерс": 29 ноября 2018 года
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О фильме "Братья Систерс":

Вестерн о том, как двое убийц — братья Систерс — преследуют золотоискателя, которого приговорил к смерти таинственный Командор.

В ролях: Джейк Гилленхааль, Хоакин Феникс, Рутгер Хауэр.

Режиссёр: Жак Одиар.

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Братья Систерс:

Братья Систерс
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 4

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