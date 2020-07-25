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Бесшумный

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Охотник желает знать

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 25 июля 2020
Рецензия

«Бесшумный» — триллер про маньяка в лесу, где уже классический бородатый и помятый Николай Костер-Валдау изображает бывшего охотника, а теперь алкоголика, потерявшего дочь, а фарфоровая Аннабелль Уоллис — молодого детектива с травмированным братом, которая весь фильм много сомневается в себе и своих убеждениях.

Всё это могло быть частью хорошего односезонного сериала. Обаятельный добрый алкоголик со своим личным заповедником, собакой, камерами, который ждёт пропавшую дочь спустя пять лет, и постепенно отказывающаяся от идеалов шериф, готовая скрывать преступления брата, потому что ей совестно за его детство — два хороших, богатых бэкраунда. На таких сейчас сериалы и строят. «Настоящий детектив», «Озарк», «Правосудие», миллион британских детективов выросли из такого.

В сценарии есть всё, что нужно: от бывшей жены, беременной теперь от шерифа из соседнего города, до гопников, у которых свои правила. Всё это жирно, но бегло показано, потому что времени только полтора часа, и ровно поэтому сценарий выглядит, как решето — большим, но дырявым. Много персонажей, их линий, идей и потенциальных конфликтов, которые упрощены до такой степени, чтобы просто удобно направлять персонажей. Зачем собака? Чтобы залаять, когда что-нибудь произойдёт на мониторе. Зачем эта мутная история про амбар из прошлого? Чтобы в итоге отвлечь им внимание. Хотя самое неубедительное — мотивация маньяка, и его фетиши она тоже никак не объясняет. Повезло, что мотивы убийцы интересуют меньше, чем разгадка его личности. А ещё больше интересует сам Костер-Валдау, который не вылезает из своего образа из последних сезонов «Престолов». У него удивительная способность вызывать симпатию, и этим он тоже тащит через фильм, который одновременно насыщен многим и в то же время кажется слишком затянутым.

Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Ведь с другой стороны, Финчер отлично уложился в полный метр в «Девушке с татуировкой дракона», и дело было не только в удачном материале или в том, что до этого шведы сняли ему черновик. У финчеровских триллеров есть характерная вязкость, которая затягивает тебя. Бытовушная глубина, итоговая надрывность и ощущение, что режиссёр что-то всем этих хотел сказать. В «Бесшумном» нет всего этого перечисленного, хотя флэшбек с дочерью вполне на уровне «Пленниц», и в целом смотреть это кино приятно, оно на совесть снято и смонтировано. Но фактически это ещё один «Снеговик». Только его никто не ждал, и поэтому разочарованных тоже будет немного.

Бесшумный


 
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Название фильма: Бесшумный
Оригинальное название: Silencing
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» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Бесшумный":

Николай Костер-Валдау и Аннабелль Уоллис в хорроре про поимку маньяка в лесах.

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Бесшумный:

Бесшумный
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Бесшумный: Охотник желает знать
Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Но фактически это ещё один «Снеговик»

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