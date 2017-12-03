Съёмки фильма о Фредди Меркьюри приостановлены из-за неявки Брайана Сингера Студия Fox временно приостановила работу над биографической картиной о группе Queen «Богемная рапсодия» из-за отсутствия режиссёра Брайана Сингера на съёмочной площадке...

Мы слишком обласкали сериал. Аноны и деаноны, я каюсь в этом лично. Я даже на ломанном руглише, изображая фрезеровщика-папуаса грил о его филигранной восхитительности... далее

Сборы Disney в мировом прокате превысили $5 млрд Суммарные международные сборы фильмов компании Disney в 2017 году превысили отметку $5 млрд...

Новые фильмы Мэттью Вона, Дэвида C. Гойера и Джеймса Мангольда Режиссёр и сценарист Мэттью Вон рассматривает возможность спродюсировать и поставить научно-фантастический фильм под рабочим названием «Храбрость»...

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