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Семь секунд | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 26.01.18 ссылка на ролик

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Название сериала: Семь секунд
Оригинальное название: Seven Seconds
Планы выпуска: 2017 год
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» Сериалы » Драматические
О сериале "Семь секунд":

Сериал Netflix о непростых отношениях между властью и горожанами в Джерси-Сити, в основу которого легла драма «Майор» режиссёра Юрия Быкова.

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Семь секунд:

Семь секунд
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 3
трейлеры: 1

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