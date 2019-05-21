Если неделю назад главным вопросом следующего уикенда в заокеанском прокате был вопрос, насколько просядет бывший лидер...

Ещё неделю назад было понятно, что российский прокат окончательно распрощается с прежними лидерами, и драка за кассу состоится исключительно между двумя новичками...