|
Тайная жизнь домашних животных 2 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 15 | постеры | в ролях
Трейлер 7 New :: 11.05.19
Ссылки по теме:
Рецензия » Бобик против Варфоломея Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Тайная жизнь домашних животных 2
Оригинальное название: Secret Life of Pets 2
Прокат в России фильма "Тайная жизнь домашних животных 2": 30 мая 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Анимация » Компьютерная
О фильме "Тайная жизнь домашних животных 2":
Продолжение приключений домашних животных. На этот раз Макс попадёт к ветеринару-психиатру.
Режиссёр тот же: Крис Рено.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Тайная жизнь домашних животных 2:
Железное небо 2: Грядущая Раса: Пользовательское соглашение
Отпетые мошенницы: Воровки на доверии
Мстители 4: Финал: Кадия стоит
Американские боги: Сезон 2: Тор в трико
10 мая, пятница
» Тизер
9 мая, четверг
8 мая, среда
|
|
|
|
|
«Мстители 4: Финал», рецензия Премьеры мая: «Джон Уик 3», «Годзилла 2» «Железное небо 2: Грядущая Раса», отзыв ММКФ 2019, фоторепортаж «Американские боги», 2 сезон, отзыв «Академия «Амбрелла», отзыв Сериал «Любовь, смерть и роботы», отзыв «Отпетые мошенницы», отзыв «Война Анны», рецензия «Миллиард», рецензия