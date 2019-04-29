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Тайная жизнь домашних животных 2 | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 6 New :: 29.04.19


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Название фильма: Тайная жизнь домашних животных 2
Оригинальное название: Secret Life of Pets 2
Прокат в России фильма "Тайная жизнь домашних животных 2": 30 мая 2019 года
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О фильме "Тайная жизнь домашних животных 2":

Продолжение приключений домашних животных. На этот раз Макс попадёт к ветеринару-психиатру.

Режиссёр тот же: Крис Рено.

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Тайная жизнь домашних животных 2:

Тайная жизнь домашних животных 2
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Новинки мая: «Джон Уик 3», «Аладдин», «Годзилла 2», «Тайная жизнь домашних животных 2»

Майский прокат традиционно является самым желанным для любого прокатчика, поскольку здесь концентрируются дополнительные выходные, однако повышенные сборы тут происходят от конкретного списка выходящих фильмов, а не сами по себе

Мстители 4: Финал: Кадия стоит
Фильм играет в жанр «как это должно было закончиться», состоя в итоге из сплошной череды ложных финалов

Галерея: Московский международный кинофестиваль 2019
С 18 по 25 апреля в Москве проходил 41-й Московский международный кинофестиваль

Миллиард: Михаил Пихаил
Как житейская драма это очень тупо, как криминальная комедия — совершенно вторично, как детектив про олигарха — весьма странно

Проклятие плачущей: Она же мать
Контраст и взаимоотношения между тремя присутствующими в кадре матерями выглядят запрограммированной, очевидной идейной добавкой
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