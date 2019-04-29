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Тайная жизнь домашних животных 2 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 13 | постеры | в ролях
Русский трейлер 6 New :: 29.04.19
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Название фильма: Тайная жизнь домашних животных 2
Оригинальное название: Secret Life of Pets 2
Прокат в России фильма "Тайная жизнь домашних животных 2": 30 мая 2019 года
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О фильме "Тайная жизнь домашних животных 2":
Продолжение приключений домашних животных. На этот раз Макс попадёт к ветеринару-психиатру.
Режиссёр тот же: Крис Рено.
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