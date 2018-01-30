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Название фильма: Гонка

Оригинальное название: Rush

Прокат в России фильма "Гонка": 12 октября 2013 года

О фильме "Гонка":

Байопик Рона Ховарда о двух гонщиках «Формулы 1» — Ники Лауде и Джеймсе Ханте. Их противостояние приводит к тому, что в 1976-ом Лауда попадает в аварию и чудом остаётся в живых. Но даже после этого не собирается уступать первенство Ханту. В главных ролях: Даниель Брюль и Крис Хемсворт.