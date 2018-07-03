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Русалка. Озеро мёртвых | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Трейлер 3 New :: 03.07.18 ссылка на ролик
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Прокат в России фильма "Русалка. Озеро мёртвых": 12 июля 2018 года
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О фильме "Русалка. Озеро мёртвых":
Отечественный хоррор про любовный треугольник с участием русалки. Режиссёр: Святослав Подгаевский («Невеста»). Продюсер: Джаник Файзиев.
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