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Рик и Морти | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Трейлер 3, сезон 5 New :: 24.05.21


Все ролики сериала "Рик и Морти" (21)

 
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Название сериала: Рик и Морти
Оригинальное название: Rick and Morty
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О сериале "Рик и Морти":

Анимационный сериал Дэна Хармона и Джастина Ройланда о приключениях гениального учёного-алкоголика и его семьи.

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Рик и Морти:

Рик и Морти
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 22
трейлеры: 21

Рецензии и обзоры

Армия мертвецов: Это личное

Это слишком натянутое и неадекватное кино, которое повторным переосмыслением становится ещё более неадекватным, и здесь Снайдера нечем оправдывать, даже несмотря на жанр

Форсаж 9: Гадкий Торетто
Про папу-гонщика, брата-угонщика и вообще про то, что ради семьи и кадык вырвешь, и на кичу заедешь

Женщина в окне: Подсматривающая
Джо Райт умело работает с костюмами, позами, светом, геометрией кадра и помещения, тут каждая лестница и каждый вид из окна играет свою роль

Галерея: Минская выставка-конвент Unicon 2021
14-16 мая в Минске, в Беларуси, прошла гиковская выставка-конвент Unicon Convention, а совместно с ней и выставка GameExpo

Кислород: Лабораторная крыса
Замысловатая, но довольно бессмысленная каша из разных жанров, в которой можно оставить любую понравившуюся зрителю версию происходящего
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22 мая, суббота
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» Дублированный отрывок
» О съёмках
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Превью 2

21 мая, пятница

Без резких движений, No Sudden Move new
кадров: 3
» Тизер

Тихое место 2, Quiet Place: Part II
» Дублированный ролик о съёмках
» TV-ролик 2
» TV-ролик

Лука, Luca
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Локи, Loki
» Промо-ролик
» Отрывок 2

Форсаж 9, Fast & Furious 9
кадров: +9
» Дублированное интервью
» Русский промо-ролик 2
» Промо-ролик 2

19 мая, среда

Ограбление по-джентльменски, Misfits new
постеров: 1, кадров: 3
» Русский трейлер

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