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Красный воробей | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

TV-ролик 3 New :: 17.02.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Красный воробей
Оригинальное название: Red Sparrow
Прокат в России фильма "Красный воробей": 31 мая 2018 года
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» Голливуд » Детективы
        ... » Мелодрамы
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О фильме "Красный воробей":

Дженнифер Лоуренс в шпионской мелодраме Фрэнсиса Лоуренса.

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Красный воробей:

Красный воробей
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Лёд: Спик фром май харт

Зрителю снова продают старый голливудский сюжет. Только появление актёра Петрова во втором акте даёт фильму воздух. Добавляет раскованности и человечности. До этого одна слащавая сказка про путь из трудного детства в принцессы

Недруги: Кровь на руках
Ещё одна история об искуплении белого человека, не сделавшая это искупление правдоподобным

Смерть Сталина: Зеркало
В этом кино нет клоунов. Есть вата, но она как в жизни. Ианнуччи не делал комедию про придурков. Он делал разоблачение

Охота на воров: Тридцать лямов, бро
Долгие 140 минут дымящихся на солнце мачистских разборок. Сценариста и режиссёра не отпускают киновпечатления его юности

Пятьдесят оттенков свободы: Замужем за Грэем
Если первые две части выглядели как учебник по созависимости в свободных отношениях, то третья выглядит как он же, только в семейных
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