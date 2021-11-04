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Красное уведомление | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Репортаж с премьеры New :: 04.11.21

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Название фильма: Красное уведомление
Оригинальное название: Red Notice
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О фильме "Красное уведомление":

Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс, Галь Гадот в комедийном боевике «Нетфликс».

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Красное уведомление:

Красное уведомление
кадры из фильма: 3
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Армия воров: Большой пуф
Швайгхёфер получил возможность сделать кино лучшее, чем сделал Снайдер. Ну вот он и постарался. Сделал ещё скучнее и тупее

Веном 2: Теперь мы встречаемся
С прошлого фильма отношения этих двоих развили в ситкомовский броманс и две трети фильма крутят его как хотят

Последняя дуэль: Серый рыцарь
Главная героиня твердит о своей правоте, но ей никто по сути и не противоречит, кроме коварного насильника ле Гри

Хэллоуин убивает: Мифы и пародии
Классический Майерс бронзовеет в классического терминатора, в медленно ходячую машину

Старый Генри: Сейчас они покажут
Главному герою не удаются прыжки в окно, но зато удаются тревожные взгляды сквозь обманчиво спокойную решимость
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