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Название фильма: Первому игроку приготовиться

Оригинальное название: Ready Player One

О фильме "Первому игроку приготовиться":

Экранизация романа Эрнеста Клайна по его же сценарию.

Недалёкое будущее. Умирает создатель популярной ММО в виртуальной реальности, но после себя оставляет пасхалку, отыскав которую, можно стать новым хозяином игры.

В ролях: Тай Шеридан, Ти Джей Миллер, Бен Мендельсон, Саймон Пегг.

Режиссёр: Стивен Спилберг.