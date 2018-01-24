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Первому игроку приготовиться | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

TV-ролик New :: 24.01.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Первому игроку приготовиться
Оригинальное название: Ready Player One
Прокат в России фильма "Первому игроку приготовиться": 29 марта 2018 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Экранизации
        ... » Экшн
О фильме "Первому игроку приготовиться":

Экранизация романа Эрнеста Клайна по его же сценарию.

Недалёкое будущее. Умирает создатель популярной ММО в виртуальной реальности, но после себя оставляет пасхалку, отыскав которую, можно стать новым хозяином игры.

В ролях: Тай Шеридан, Ти Джей Миллер, Бен Мендельсон, Саймон Пегг.

Режиссёр: Стивен Спилберг.

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Первому игроку приготовиться:

Первому игроку приготовиться
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 7

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