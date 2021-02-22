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Райя и последний дракон | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Русский TV-ролик New :: 22.02.21

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Все ролики фильма "Райя и последний дракон" (8, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Райя и последний дракон
Оригинальное название: Raya and the Last Dragon
Прокат в России фильма "Райя и последний дракон": 5 марта 2021 года
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О фильме "Райя и последний дракон":

Дон Холл («Моана», «Город героев») представляет новый диснеевский мультфильм.

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Райя и последний дракон:

Райя и последний дракон
постеры фильма: 5
кадры из фильма: 1
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

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Ни малейшего раза опекунша на доверии не роняет лица, не проигрывает и только набирает со временем очки

Страна чудес Вилли: Стендап
Кейдж полностью подминает под себя материал, и превращает его в стендап. Не произнося при этом ни слова

Ваша честь: Это другое
Вместо учителя химии в Альбукерке мы видим судью в Новом Орлеане. В остальном различия становятся весьма незначительными

Блаженство: Параллельные миры
Если у Лема это всё-таки была настоящая футурология пополам с мелодрамой, то тут мы наблюдаем практически чистую мелодраму

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20 февраля, суббота

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