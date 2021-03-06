Рецензия: Много воды

Роман КОРНЕЕВ , 6 марта 2021

В возвращении «Диснея» в прокат с очередной порцией классических диснеевских принцесс есть что-то символическое. С одной стороны сколько можно «Уорнерам» в одиночку пытаться реанимировать североамериканские кинотеатры, а с другой — в наше пост-ковидное время что может быть логичнее, чем апокалиптическая история о противостоянии неведомым чудищам при помощи волшебного дракона с недоказанной эффективностью. В каком-то смысле это своеобразный пересказ творящегося за окном, причём в первом же кадре главная героиня нарочито снимает маску.

В этом мультфильме вообще много нарочитого нарратива с бесконечными проговариваниями в жанре «ранее в сериале» списка стран, драконов, обстоятельств и жертв. И хвостовцы обязательно будут враждовать с сердцем, а клык — с хребтом. По сути, первые полчаса тут уйдут на драматический пересказ всех исходных обстоятельств, знакомство с родителями, обмен побрякушками и титр «шесть лет спустя». Дети покуда ёрзают и скучают. Но стоит собственно начаться основному действию, как весь этот нарратив словно водой смывает — девочка-дракон оказывается смешная, местная помесь босса-молокососа и пингвинов Мадагаскара ворует всё шоу, остальные вотэтоповороты с разной степенью успешности толкают сюжет вперёд, а видовое разнообразие стран Юго-Восточной Азии радует глаз. В общем, и детей развлекли, и родителям не скучно.

Другое дело, что рано или поздно свет клином сойдётся на последнем куске драконьего камня, и настанет пора спасать мир. И с этим сразу начинаются проблемы. То есть в спасении мира путём всеобщей дружбы, взаимопонимания и сотрудничества нет ничего плохого, прекрасная мораль для детской сказки, а кто слушал — молодец. Но если вдуматься, что тут творится, волосы дыбом встают. Гендерно-нейтральная доча, из-за вероломства которой с самого начала разгорелся побеждённый было апокалипсис, которая в буквальном смысле виновата в гибели всего человечества, и которая до упора настаивает на том, что имеет полное право обманывать кого угодно, претендовать на единоличное владение драконом, а в конце ставит уже собственную страну на грань гибели, оказывается по сюжету той, в кого надо всецело поверить и кому необходимо всей душой довериться и вот уж тогда — внезапный хеппиэнд и всеобщая дружба-жевачка. Видать, такие нынче времена и иначе нынче мыслить не разрешается.