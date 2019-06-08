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Дождливый день в Нью-Йорке | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 08.06.19
Название фильма: Дождливый день в Нью-Йорке
Оригинальное название: Rainy Day in New York
Прокат в России фильма "Дождливый день в Нью-Йорке": 10 октября 2019 года
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О фильме "Дождливый день в Нью-Йорке":
Комедия Вуди Аллена о приключениях молодой пары в Нью-Йорке.
В ролях: Эль Фэннинг, Тимоти Шаламе, Джуд Ло, Ребекка Холл, Селена Гомес, Диего Луна, Лив Шрайбер.
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