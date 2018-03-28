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Прощаться не будем | Трейлеры
Трейлер New :: 28.03.18 ссылка на ролик
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Прокат в России фильма "Прощаться не будем": 21 июня 2018 года
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О фильме "Прощаться не будем":
Отечественная военная драма об обороне города Калинина (ныне Тверь) от немецко-фашистских войск с участием его мирных граждан. В ролях: Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Андрей Смоляков, Андрей Чадов.
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