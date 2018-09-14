Рецензия: Хищник и ещё хищнее

Роман КОРНЕЕВ , 14 сентября 2018

Кто же знал, когда 14 лет назад выходил «Чужой против хищника», что это окажется реквиемом по обоим франчайзам, что несмотря на возвращение одного из них к своему создателю Ридли Скотту, на выходе из него получится пафосная лажа, а второй так и останется чередой унылых би-муви без малейших следов зрительской ценности. И не сказать, чтобы никто не старался (хотя, например, старина Ридли после смерти брата Тони явно перешёл на тёмную сторону и возненавидел своих зрителей), но результат всегда получается примерно соразмерим — по серым просторам бродят никому не сдавшиеся анонимусы, а за кадром бодро скачут, соответственно, фейсхаггеры и предаторы. Почему, собственно, ЧпХ был другим? Потому что там люди были окончательно не важны, и развесёлое мочилово происходило исключительно в пространстве фанатского воображения класса «а что если». В принципе, по тому же пути изначально хотел пойти с Шейн Блэк, когда брался за нового «Хищника» — предполагалось, что развесёлое мочилово между Хищником и Суперхищником и Собачками Суперхищника будет сопровождаться бравым конферансом гоп-компании психов при содействии ботанички, а зрителю от этого будет весело и задорно.

На практике же, как ни обидно будет фанатам «Славных парней» и «Поцелуя навылет», получилось немного не так. То есть да, и собачки, и хищники, и корабли ихние, но во-первых всё вступление вообще непонятно, что это будет комедия, она начинается, лишь сильно позже, когда в дело вступает местный отряд самоубийц, а во-вторых это сделано настолько тупо, что фильм резко перескакивает на ступеньку «Тупого и ещё тупее 2», а это уже неожиданность сама по себе.

И ладно бы дурковал только Томас Джейн (который между приступами синдрома Туррета не выходит из своих серьёзных образов вроде детектива из «Экспансии»), рано или поздно дурковать начинает Оливия Манн, которой это не по должности (см. зверино серьёзную историю как она уволила из фильма друга режиссёра, накапав про него студии, что, мол, «он щупал»), и даже непосредственно хищники. Их собачки, внезапно — чисто комедийные персонажи, сцена с голой Манн — вообще гэг в стиле героев Туртурро.

При этом формально в фильме есть серьёзный сюжет о том, что первый хищник вообще-то хороший, и мы ему должны сочувствовать в борьбе с суперхищником, но эта борьба занимает доли секунды и вообще зрителя не касается. То есть для комедии тут слишком много пафоса, для пафоса тут слишком всем пофиг, а для боевика тут одна сплошная хохма, причём как правило не смешная (и эти не смешные шутки ко всему повторяются по три раза).

По сути, пара удачных моментов за весь фильм связана исключительно с переругиваниями внутри команды, и к основному сюжету — как хищникособаке пятая нога. Эти бравые парни, которые летают на чёрных вертолётах — тоже, разве что их можно прикольно замочить. И весь фильм в итоге сводится к сцене перед титрами, которая сошла бы у «Марвел» за послетитровую, настолько она чисто фанатский прикол. Всё же остальное можно смело забыть как ересь и вопиющий неканон, причём настолько идиотский даже по меркам жанрового кино, что Гарри и Ллойд под конец покажутся вам гениями. А вот история с пацаном была хорошая, если бы её не выкинули в помойку ещё во время хэллоуина.