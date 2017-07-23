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Проповедник | Трейлеры
Трейлер с Комик-Кона New :: 23.07.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Проповедник
Оригинальное название: Preacher
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О сериале "Проповедник":
Экранизация резонансного комикса о проповеднике, обладающем сверхъестественными способностями, который вместе с друзьями ищет потерявшегося Бога.
В главной роли: Доминик Купер. Продюсеры и режиссёры пилота: Сет Роген, Эван Голдберг.
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