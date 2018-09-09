Рецензия: 3 сезон: Потусторонее

Роман КОРНЕЕВ , 9 сентября 2018

Когда по итогам второго сезона «Пастырь» всей компанией отправился в Ангелвилль, казалось, что сезон пройдёт в новоорлеанских мудовых рыданиях про маму, папу и бабулю, а также в попытках заблудшего (и лишённого Генезиса вместе с частичкой души) Джесси Кастера доказать самому себе, что он нитакой. По пути должны были встретиться аллигаторы, белый мусор, самопальные некроманты, похороны заживо на дне болота, ну и прочая тамошняя чертовщинка в традиционном исполнении. Плюс немного Грааля.

И всё это действительно присутствовало, включая флэшбэки про юного Джесси, маму и папу, знакомство с бабулей и её «потусторонними», плюс «злая бывшая», история про «козлотрахов» и местный «бойцовский клуб», милые разборки с благополучно реанимированной посредством театральной постановки Тюльпан и тому подобное. Однако авторы быстро сообразили, что на одном подобном, то есть сто раз как встречавшемся там и сям материале долго внимание зрителя не удержишь, и волевым усилием в сюжет были притянуты как обязательная, но по-прежнему второстепенная линия Гилтера и Юджина (и всех остальных «ангелов ада»), так и совершенно новые линии, которых все давно ждали.

Так стремительно расширена история про Грааль, Мессию и Всеотца (на этом месте у нас бы уже бушевали посадки авторов сериала за оскорбление чувств верующих), а также после сеанса расчленёнки для Кэссиди настал его звёздный час в виде шикарной главы про анонимных позёров и их творческого руководителя. И обе сюжетных линии оказались сыграны с таким блеском, что они не только не выглядят вставными номерами, но напротив, активно перетягивают внимание зрителя на себя.

С одной стороны это викторианский летающий по ночам гей-вампир в боа и с кружевами, косплеящий «Интервью с вампиром» (что-то сегодня зачастила фильмография Брэда Питта), тусящий в подвале у мамы своего малолетнего фаната, с другой — совершенно гомерическая пародия на католическую церковь, идеально сбалансированная на грани между юмором и всё той же расчленёнкой. То есть сценаристы и хитрые планы не поленились придумать, и способы их предотвращения сценарно скомпоновали так, чтобы было неожиданно и смешно, и чтобы в конце концов логично.

В общем, перескакивая с сюжетной арки на сюжетную арку, «Причер» снова и в аду побывал, и с эсэсовцами повоевал, и беглого Вседержителя наконец заставил активно вмешаться в сюжет, и вообще просто много дрался, ругался, мирился, сходился и расходился, то есть вёл себя как нормальное комедийное комикс-мыло, без назидательного пафоса «Американских богов» и бесконечной ходьбы «Ходячих мертвецов», то есть оказался поставлен на паузу перед четвёртым сезоном в таком разогретом состоянии, что только и остаётся удивляться, что так быстро сезон пролетел.