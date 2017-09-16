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Проповедник

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Рецензия: Разыскивается Бог

Роман КОРНЕЕВ, 16 сентября 2017
Рецензия

После того как по итогам первого сезона «Проповедника» все присказки-объяснялки закончились и основной состав комикса оказался перед необходимостью отправиться на поиски задембелевавшего Бога, логичным было бы превратить всё дальнейшее в роуд-муви с элементами южной готики и вестерна, в котором Джесси Кастор, Тюльпан и Кэссиди занимаются себе богоискательством, а за ними мрачной волной катится Святой Убийц, круша всё на своём пути.

В общем так оно и обстояло большую часть второго сезона, когда за шуточками и прибауточками на экране творилась порой форменная жесть с расчленёнкой, чуть приправленная философскими притчами о горемычной судьбе Фиора, вампирском сыночке, русском муженьке и похождениям Юджена с Гитлером в аду. На роуд-муви, конечно, авторов хватило ненадолго, уж больно крут оказался Ковбой, чтобы можно было бесконечно придумывать, как в очередной раз выкрутились пастырь со товарищи, однако в этом был тот самый южный колорит, так что по приезде в мировую столицу джаза мероприятие сначала плавно переросло в поход по барам в стиле «Конца света» (разве что не того, что Сета Рогена, а наоборот, Эдгара Райта). То есть мы куражимся, натыкаясь на Бога буквально повсюду, но в упор не желая его видеть, как в той собачке.

Проповедник

Потому всё в свои руки буквально вынужденно берёт Херр Старр (он же суперстар) и его присные, которые и детектив развернут, и мыслишку-другую подкинут, и в Мессию поиграют, и про не молодого Папу пошутят, и вообще ребятки с воображением, пока основной состав с завидным упорством забирается во всё новые и новые сюжетные тупики. Ну ясно же было с самого начала и что сыночек плохо кончит, и Тюльпан в своих шпионских потугах допрыгается, и даже Ковбой супротив Людей-в-белом в общем-то щенок.

Конечно, «нет значит да» внезапно повернёт одноглазого к сюжету обратной стороной, и вообще сезон в целом получился невероятно остроумный и нескучный, но обилие в кадре разного рода Непреодолимых Сил правращает всё происходящее в буквально русскую рулетку, где в любой момент может случиться что угодно, сюжет может повернуться как угодно, и так ты постепенно теряешь симпатию уже буквально ко всем персонажам кроме пожалуй незадачливого папаши и короля френдзоны Кэссиди. Ну, и начинаешь понимать Гитлера. Впрочем, с последним авторы всё-таки решают не перегибать палку, и всё-таки банализируют его под самый занавес. У нас же конец света или что? Значит, без Гитлера на тирранозавре никак.


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Название сериала: Проповедник
Оригинальное название: Preacher
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» Сериалы » Комедийные
        ... » Комикс
        ... » Фэнтэзи
О сериале "Проповедник":

Экранизация резонансного комикса о проповеднике, обладающем сверхъестественными способностями, который вместе с друзьями ищет потерявшегося Бога.

В главной роли: Доминик Купер. Продюсеры и режиссёры пилота: Сет Роген, Эван Голдберг.

Рецензия на первый сезон

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Проповедник:

Проповедник
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 53
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Проповедник: Разыскивается Бог
На роуд-муви, конечно, авторов хватило ненадолго, уж больно крут оказался Ковбой, чтобы можно было бесконечно выкручиваться

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