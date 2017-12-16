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Король польки | Трейлеры
Трейлер New :: 16.12.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Король польки
Оригинальное название: Polka King
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О фильме "Король польки":
Джек Блэк в трагикомедии об истории взлёта и падения польского эмигранта Яна Левана, не брезговавшего никакими средствами, чтобы построить собственную музыкальную империю.
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