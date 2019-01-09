Кинокасса России: «Т-34» победно завершает новогодние праздники По итогам первых дней нового года и последовавшего за ними стартового уикенда, которые сопровождались массовыми рекордами как главного новичка «Т-34»...

«Богемская рапсодия» получила «Золотой глобус» как лучшая драма Венеция 2018, фоторепортаж 6 декабря в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения наград престижной премии голливудской ассоциации...