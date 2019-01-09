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Полярный | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 09.01.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Полярный
Оригинальное название: Polar
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» Голливуд » Боевики
        ... » Кинокомиксы
        ... » Криминальные
О фильме "Полярный":

Мадс Миккельсен в криминальном кинокомиксе «Нетфликс» о наёмном убийце на пенсии, за которым объявлена охота.

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Полярный:

Полярный
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

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8 января в Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения премий Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус»

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