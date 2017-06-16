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Планета обезьян: Война | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Русские отрывки New :: 16.06.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Планета обезьян: Война
Оригинальное название: War for the Planet of the Apes
Прокат в России фильма "Планета обезьян: Война": 13 июля 2017 года
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» Блокбастеры » Фантастические
О фильме "Планета обезьян: Война":

Нация эволюционировавших обезьян под предводительством Цезаря вступает в войну с людьми.

В ролях: Энди Сёркис, Вуди Харрельсон.

Режиссёр: Мэтт Ривз.

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Планета обезьян: Война:

Планета обезьян: Война
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 12

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