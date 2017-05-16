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Планета обезьян: Война | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 7 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер 3 New :: 16.05.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Планета обезьян: Война
Оригинальное название: War for the Planet of the Apes
Прокат в России фильма "Планета обезьян: Война": 13 июля 2017 года
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О фильме "Планета обезьян: Война":
Нация эволюционировавших обезьян под предводительством Цезаря вступает в войну с людьми.
В ролях: Энди Сёркис, Вуди Харрельсон.
Режиссёр: Мэтт Ривз.
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