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Лётчик | Трейлеры

Трейлеры » Война Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках 3 New :: 30.11.21

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Все ролики фильма "Лётчик" (5, из них 3 новых)

 
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Прокат в России фильма "Лётчик": 2 декабря 2021 года
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» Российское кино » Военные
        ... » Патриотические
О фильме "Лётчик":

Пётр Фёдоров в военной драме Рената Давлетьярова. Сбитый лётчик выбирается к своим из немецкого тыла.

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Лётчик:

Лётчик
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 16
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Охотники за привидениями: наследники: За дедов

Новые «Охотники за привидениями» — фильм, столь же хороший, сколько ненужный. Это результат стечения грустных обстоятельств и вывод из не менее грустных ошибок, которые всё ещё свежи в памяти

Энканто: Касита в опасности
В развязке детский музыкальный мультфильм оказывается пиксаровского уровня драмой, которая способна обсуждать сложные моральные дилеммы

Король Ричард: Завтрак для чемпиона
Главный вывод тут делается простой: победителей не судят, и главный герой заведомо во всём прав

Аркейн: Переворачивая игру
С этим сериалом будут сравнивать всё, что касается анимационных экранизаций видеоигр

Основание: Братец Кролик и братец Лис
Проюсера очевидным образом не интересует оригинальный сюжет, и даже повесточка ему скучна, он занят исключительно тупыми вотэтоповоротами
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29 ноября, понедельник
Бокс-офис США: «Энканто» против «Охотников за привидениями» на День благодарения
Пятидневный уикенд заокеанского Дня благодарения в ковидную эру, конечно, не претендует на чемпионские сборы...
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28 ноября, воскресенье
Кинокасса России: «Энканто», «Обитель зла», «Охотники за привидениями»
Отечественный прокат на неделе опирался на старт диснеевского мультфильма «Энканто», однако поскольку «Дисней» с момента старта пандемии особо в...

26 ноября, пятница
Трейлеры, кадры, постеры:

Бумеранг
постеров: 1
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