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Кролик Питер | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 28.11.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Кролик Питер
Оригинальное название: Peter Rabbit
Прокат в России фильма "Кролик Питер": 22 марта 2018 года
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» Голливуд » Детское и семейное кино
        ... » Экранизации
О фильме "Кролик Питер":

Экранизация одноимённой книжки Беатрис Поттер об антропоморфном кролике.

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Кролик Питер:

Кролик Питер
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 6

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Традиционный суровый тон Альфредсона, лишаясь всякого под собой основания, превращается в уникального рода апатию, которую не способно проломить почти ничто. Дело закрыто? Кто-то ещё пропал?

Тайна Коко: Он слишком любил обнимашки
Старый и добрый Пиксар, каким мы знали его во времена «Валли» и «Рататуя». Очень сентиментальная история о любви, о выборе, о честности и следовании за мечтой

Лига Справедливости: Клуб неудачников
Несмотря на марвеловские схемы, «Лига» изображает самую типичную, классическую дисишную вселенную, где все персонажи совершенно каноничны

Субурбикон: Клуни как Коэны
Клуни сумел сохранить особый стиль Коэнов и ничего не испортить. И в конкурсе на самое смешное выражение лица человека, попавшего в сложные обстоятельства никто не перегнул палку

Убийство в Восточном экспрессе: Странные суждения
Режиссура, которой интереснее заниматься своими делами, чем рассказывать историю с ритмом и напряжением
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