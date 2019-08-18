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Предприятие Вечная благодать, Предприятие Божий дар / Предприятие Божий дар | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 18.08.19


Все ролики сериала "Предприятие Вечная благодать" (2, из них 2 новых)

 
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Название сериала: Предприятие Вечная благодать
Оригинальное название: Perpetual Grace, LTD
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Детективные
        ... » Криминальные
О сериале "Предприятие Вечная благодать":

Бен Кингсли, Джимми Симпсон, Джеки Уивер в криминальной притче о том, как незаметно раскулачить собственных родителей, возглавляющих местную церковную общину.

Шоу-раннер: Стивен Корад («Синоптик», «Уолтер Митти»).

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Предприятие Вечная благодать, Предприятие Божий дар:

Предприятие Вечная благодать, Предприятие Божий дар
постеры сериала: 3
кадры из сериала: 17
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Предприятие Вечная благодать: Семейное дело Пола Аллена Брауна
Меланхоличный драмком, в котором любая дичь творится со спокойным лицом, а мелодраматическая составляющая тут главнее голого криминала

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Так птицы стали добрее и смешнее, свиньи добродушнее и смешнее, орлы, хм, многочисленнее и всё так же любят танцевальные баттлы

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Мы правда любим этот балаган, но он утерял былую остроту, сценаристы на ходу забывают, о чём пишут

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